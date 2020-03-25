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Бомбезная! Лилия Ребрик в платье с эффектной деталью вызвала восторг в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2020 - 11:35
Бомбезная! Лилия Ребрик в платье с эффектной деталью вызвала восторг в сети
Лилия Ребрик(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась фото с утреннего эфира

Лилия Ребрик, невзирая на карантин, отправилась на работу, ведь у нее важная миссия – утренние эфиры программы "Ранку з Україною". На съемочной площадке есть все для ого. Чтобі творческая групп и ведущие чувствовали себя в безопасности – антисептики, перчатки и маски, а теледиве остается только блистать в кадре и радовать поклонников ежедневной сменой образов. Так, она показала свой эффектный экранный лук в платье с кокетливой баской.

Теледива появилась в кадре в наряде от украинского бренда One by one. Платье под горло с коротким рукавом благородного оранжево-коричневего оттенка подчеркнуло формы звезды. Эффектная изюминка образа – тканевый пояс-баска с металической пряжкой. Деловой образ довершают белые лаковые лодочки.

"У цей буремний період головне - бути сильним і підтримувати одне одного! Вмикайте канал Україна, ми в прямому ефірі "Ранку з Україною" працюємо для вас!" - оставила подпись под эффектным фото ведущая.

Бомбезная! Лилия Ребрик в платье с эффектной деталью вызвала восторг в сети

Лилия Ребрик(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики Лилии одобрили ее образ и завалили комплиментами. Они благодарили ведущую за позитив и хорошее настроение, которые она излучает с экрана .

  • Как всегда неотразима!
  • Ліля яка ви Бомбезна жінка!
  • Вы очень позитивный человек! Восхищаюсь вами! Будьте здоровы и счастливы!
  • Красуня!
  • Вы супер, целую ваши ручки
  • Ви неймовірна красуня, дуже світла, щира, позитивна і дуже мила. Дуже Вам дякую за підтримку, за позитивну енергію якою ділетесь з глядачами. Ви неймовірна, я захоплюють Вами. Від щирого серця бажаю всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних. Низький уклін за Ваш талант, ще раз дуже Вам дякую за підтримку і за позитивну енергію
  • Дуже гарно виглядаєте
  • Як завжди,красуня

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик показала свой нескучный карантин с семьей и вместе с мужем Андреем Диким продемонстрировала зажигательные танцы во дворе частного дома.

Приятные хлопоты: Лилия Ребрик показала, как проводит время с дочками на даче Семья на карантине: Лилия Ребрик умилила сеть нежным фото с мужем и дочками
Новости Украины Лилия Ребрик
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