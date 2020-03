Бомбезная! Лилия Ребрик в платье с эффектной деталью вызвала восторг в сети

Лилия Ребрик(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась фото с утреннего эфира

Лилия Ребрик, невзирая на карантин, отправилась на работу, ведь у нее важная миссия – утренние эфиры программы "Ранку з Україною". На съемочной площадке есть все для ого. Чтобі творческая групп и ведущие чувствовали себя в безопасности – антисептики, перчатки и маски, а теледиве остается только блистать в кадре и радовать поклонников ежедневной сменой образов. Так, она показала свой эффектный экранный лук в платье с кокетливой баской.

Теледива появилась в кадре в наряде от украинского бренда One by one. Платье под горло с коротким рукавом благородного оранжево-коричневего оттенка подчеркнуло формы звезды. Эффектная изюминка образа – тканевый пояс-баска с металической пряжкой. Деловой образ довершают белые лаковые лодочки.

"У цей буремний період головне - бути сильним і підтримувати одне одного! Вмикайте канал Україна, ми в прямому ефірі "Ранку з Україною" працюємо для вас!" - оставила подпись под эффектным фото ведущая.

Подписчики Лилии одобрили ее образ и завалили комплиментами. Они благодарили ведущую за позитив и хорошее настроение, которые она излучает с экрана .

