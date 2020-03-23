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В масках и перчатках: безстрашная Лилия Ребрик примчалась на работу во время карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2020 - 12:51
В масках и перчатках: безстрашная Лилия Ребрик примчалась на работу во время карантина
Лилия Ребрик(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик покорила появлением в эфире в оригинальном костюме

Лилия Ребрик проводит карантин с семьей на даче в загородном доме. У ведущей появилась возможность максимум времени уделить родным и близким и нескучно провести с ними время. Но, как оказалось, теледиве пришлось выйти на работу. Ведь в периди у нее неделя прямых эфиров на канале "Україна". Конечно же, ведущая максимально осторожна, тщательно придерживается всех рекомендаций медиков и осуществляет профилактику коронавируса. Она поделилась фото из студии и рассказала, как протекает съемочный процесс в период карантина.

Лилия запечатлена в оригинальном брючном костюме оттенка розового дерева: пиджак-сюртук с крупными накладными карманами и необычно скроенными рукавами, а также контрастной подкладкой горчичного цвета, брюки-палаццо высокой посадки со стрелками и небольшими разрезами спереди. Она дополнила образ лаковыми туфлями винного оттенка и появилась с максимально ествественным макияжем и гладко уложенными волосами.

"Макіяж, зачіска, шпильки, костюм- все це зараз набуває іншого змісту. Давно я не була в кадрі. Сьогодні розпочався наш з Анатолием Анатоличем ефірний тиждень. Команда "Ранок з Україною" працює для вас завжди, коли є можливість дистанційно, щоб ваш ранок був максимально цікавим та поінформованим. Сьогодні ми показували вам залаштунки, всі в масках, в рукавичках, антисептики в студії скрізь... Відпрацювала ефір- і додому. Відсьогодні закривають дитячі майданчики, у громадському транспорті можна буде їздити лише за перепустками з роботи. Таксі- окреме питання: чи обробляють їх належним чином і яким таксі користуватися. Пишіть свої спостереження, поради (тільки будь-ласка, давайте без сварок). Це зараз вимушені заходи нашої безпеки. Пам’ятайте, рятуючи себе - ми рятуємо одне одного, ми рятуємо нашу країну. Бережіть себе! Вірю, що ми все це подолаємо!" - оптимистично подытожила Лилия.

В масках и перчатках: безстрашная Лилия Ребрик примчалась на работу во время карантина

Лилия Ребрик(фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники призвали звезду беречь себя, а также остались в восторге от ее оригинального делового лука.

  • Шикарная, и образ прекрасный! Всегда разная, так интереснее
  • Красуня
  • Дуже гарна, як завжди. Найкраща, тому що наша з Чернівців
  • Крутая!
  • Лиля, берегите себя
  • Як завжди красуня!
  • Ліля, Ви і в образі і без образу чудова
  • Ти моя красуня. Все гарніше і гарніше

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким устроила зажигательные танцы на свежем воздухе.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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