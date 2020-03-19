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Это бомба: Лилия Ребрик с мужем покорили зажигательным танцем на даче

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 16:51
Это бомба: Лилия Ребрик с мужем покорили зажигательным танцем на даче
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая огласила танцевальный флешмоб

Лилия Ребрик коротает время на даче в семейном кругу – вместе с дочками Полиной и Дианой и мужем Андреем Диким им не скучно и всегда есть, чем заняться. Например, творчеством! Так, Лилия похвасталась милым скворечником, который они с дочкой соорудили, а девочка еще и разрисовала его вручную. А вот с мужем у ведущей другие активности – пара танцет на свежем воздухе и заряжает позитивом поклонников.

Теледива опубликовала видео своего зажигательного танца с любимым, а также позабавила реакцией младшей дочери Полины, которая с восторгом "комментировала" действия родителей.

"Ловіть порцію позитиву від #дикасімейка", – написала ведущая и предложила приобщиться к собственному флешмобу под хэштегом #карантиннітанці.

Ведущая делиться хрониками своей дачной жизни и призывает поклонников общаться посредством Интернета.

"Карантин вніс корективи в наше життя і плани. Тому інтернет - зараз чудова альтернатива живому спілкуванню. Пишіть, що вам цікаво, давно не спілкувалися на корисні теми (все про роботу та про роботу). Готова відповідати, а на найцікавіші запитання - робитиму пости з відповідями", – пообещала она.

Это бомба: Лилия Ребрик с мужем покорили зажигательным танцем на даче

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Зажигательный танец Лилии и Андрея не оставил равнодушными поклонников теледивы, которые в очередной раз восхитились эффектной и талантливой парой.

  • Молодцы!
  • Манифик
  • Класнючие
  • Які ж ви класні
  • Вы классные
  • Класно, потрібно і собі підхопити Ваш флешмоб. Працюю онлайн, класний жіночий колектив, тож і потанцювати можна прямо тут
  • Не когда не видела без улыбки вас! Лилечка, всего хорошего, семье. И конечно любви вам. Муж всегда смотрит на вас с такой любовью
  • Вау,скільки драйву і позитиву
  • Это бомба
  • Как радостно! Спасибо!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик с мужем и дочкой Дианой восхитили танцевальным номером и покорили слаженностью движений.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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