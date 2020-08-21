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Бомба-ракета: похудевшая Аlyona Аlyona показала фигуру в купальнике (видео)

Автор: Марина Настевич

Артистка показала, как освежается в жаркие летние дни

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona согласилась принять участие в проекте Танцы со звездами и активно готовится покорять паркет. Ради этого она даже решилась на впечатляющее похудение - в планах у звезды скинуть 29 килограммов! Первый результат уже есть - артистка похудела на 10 килограммов и продолжает трудиться.

В своем Instagram Алена поделилась видео, в котором появилась в черном раздельном купальнике. Поклонники тут же отметили, что изменения в ее фигуре уже заметны и похвалили девушку.

В веселом ролике Аlyona Аlyona бомбочкой прыгает в бассейн, после чего поднявшиеся брызги якобы окатывают множество разных людей.

"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" - прокомментировала видео рэперша.

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Фолловеры оценили юмор и позитив Алены и оставили ей много теплых отзывов, не забыв и заметить результат ее усилий по похудению.

  • Мега круто!
  • Вибухове вiдео, а ви просто красотка
  • Сегодня я русалка, создаю волны
  • Бомба-ракета, я вас обожнюю)))
  • Подобається коли люди вміють жартувати
  • Вау мега позитивно
  • Лапочка
  • Ахахахах гениально
  • Крутое видео
  • Ахахаха це просто шикарно
  • Вы отлично похудели!)
  • Альона вы просто супер
  • Оленка, ти ніби схудла! Молодець ;)
  • Шикарна жіночка

Скриншот комментариев

Ранее Аlyona Аlyona сделала заявление об отношении к спорту и рассказала, каким видам отдает предпочтение.

Также Аlyona Аlyona показала фрагменты тренировки и поддержку с партнером по проекту Танцы со звездами.

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