Бомба-ракета: похудевшая Аlyona Аlyona показала фигуру в купальнике (видео)

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona согласилась принять участие в проекте Танцы со звездами и активно готовится покорять паркет. Ради этого она даже решилась на впечатляющее похудение - в планах у звезды скинуть 29 килограммов! Первый результат уже есть - артистка похудела на 10 килограммов и продолжает трудиться.

В своем Instagram Алена поделилась видео, в котором появилась в черном раздельном купальнике. Поклонники тут же отметили, что изменения в ее фигуре уже заметны и похвалили девушку.

В веселом ролике Аlyona Аlyona бомбочкой прыгает в бассейн, после чего поднявшиеся брызги якобы окатывают множество разных людей.

"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" - прокомментировала видео рэперша.

Фолловеры оценили юмор и позитив Алены и оставили ей много теплых отзывов, не забыв и заметить результат ее усилий по похудению.

Мега круто!

Вибухове вiдео, а ви просто красотка

Сегодня я русалка, создаю волны

Бомба-ракета, я вас обожнюю)))

Подобається коли люди вміють жартувати

Вау мега позитивно

Лапочка

Ахахахах гениально

Крутое видео

Ахахаха це просто шикарно

Вы отлично похудели!)

Альона вы просто супер

Оленка, ти ніби схудла! Молодець ;)

Шикарна жіночка

Скриншот комментариев

Ранее Аlyona Аlyona сделала заявление об отношении к спорту и рассказала, каким видам отдает предпочтение.

Также Аlyona Аlyona показала фрагменты тренировки и поддержку с партнером по проекту Танцы со звездами.