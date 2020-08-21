Бомба-ракета: схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику (відео)

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona погодилася взяти участь у проекті Танці з зірками і активно готується підкорювати паркет. Заради цього вона навіть зважилася на вражаюче схуднення - в планах зірки скинути 29 кілограмів! Перший результат вже є - артистка схудла на 10 кілограмів і продовжує працювати.

У своєму Instagram Олена поділилася відео, в якому з'явилася в чорному роздільному купальнику. Шанувальники тут же зазначили, що зміни в її фігурі вже помітні і похвалили дівчину.

У веселому ролику Аlyona Аlyona бомбочкою стрибає в басейн, після чого бризки нібито потрапляють на безліч різних людей.

"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" - прокоментувала відео реперша.

Фолловери оцінили гумор і позитив Олени і залишили їй багато теплих відгуків, не забувши зауважити результат її зусиль по схудненню.

Мега круто!

Вибухове відео, а ви просто красуня

Сьогодні я русалка, створюю хвилі

Бомба-ракета, я вас обожнюю)))

Подобається коли люди вміють жартувати

Вау мега позитивно

Лапочка

Ахахахах геніально

Круте відео

Ахахаха це просто шикарно

Ви відмінно схудли!)

Альона ви просто супер

Оленка, ти ніби схудла! Молодець ;)

Шикарна жіночка

Скріншот коментарів

Раніше Аlyona Аlyona зробила заяву про ставлення до спорту і розповіла, яким видам віддає перевагу.

Також Аlyona Аlyona показала фрагменти тренування і підтримку з партнером по проекту "Танці з зірками".