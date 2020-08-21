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Бомба-ракета: схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику (відео)

Автор: Марина Настевич

Артистка показала, як освіжається у спекотні літні дні

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona погодилася взяти участь у проекті Танці з зірками і активно готується підкорювати паркет. Заради цього вона навіть зважилася на вражаюче схуднення - в планах зірки скинути 29 кілограмів! Перший результат вже є - артистка схудла на 10 кілограмів і продовжує працювати.

У своєму Instagram Олена поділилася відео, в якому з'явилася в чорному роздільному купальнику. Шанувальники тут же зазначили, що зміни в її фігурі вже помітні і похвалили дівчину.

У веселому ролику Аlyona Аlyona бомбочкою стрибає в басейн, після чого бризки нібито потрапляють на безліч різних людей.

"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" - прокоментувала відео реперша.

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Фолловери оцінили гумор і позитив Олени і залишили їй багато теплих відгуків, не забувши зауважити результат її зусиль по схудненню.

  • Мега круто!
  • Вибухове відео, а ви просто красуня
  • Сьогодні я русалка, створюю хвилі
  • Бомба-ракета, я вас обожнюю)))
  • Подобається коли люди вміють жартувати
  • Вау мега позитивно
  • Лапочка
  • Ахахахах геніально
  • Круте відео
  • Ахахаха це просто шикарно
  • Ви відмінно схудли!)
  • Альона ви просто супер
  • Оленка, ти ніби схудла! Молодець ;)
  • Шикарна жіночка

Скріншот коментарів

Раніше Аlyona Аlyona зробила заяву про ставлення до спорту і розповіла, яким видам віддає перевагу.

Також Аlyona Аlyona показала фрагменти тренування і підтримку з партнером по проекту "Танці з зірками".

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