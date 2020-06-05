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Больше не выдерживают друг друга: Ким Кардашьян и Канье Уэст намерены разъехаться

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2020 - 21:33
Больше не выдерживают друг друга: Ким Кардашьян и Канье Уэст намерены разъехаться
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезд не могут больше жить на одной территории

Ким Кардашьян и Канье Уэст – одна из самых крепких и гармоничных пар в шоу-бизнесе. Но даже в таком крепком союзе бывают противоречия. Новости о разногласиях в паре начали появляться в сети еще несколько дней назад. Так, якобы звездам нелегко дался период каратина. Ким и Канье привыкли к разным графикам. В то время пока бизнесвумен и прилежная жена старается успеть все сделать по дому и работе, начиная с самого утра, Канье ждет определенного настроя, чтобы приступить к работе.

Больше не выдерживают друг друга: Ким Кардашьян и Канье Уэст намерены разъехатьсяВ семье Ким и Канье все не так гладко (фото:instagram.com/kimkardashian)

На фоне постоянных бытовых стычек знаменитые супруги даже приняли решение разъехаться в разные концы дома. Но, видимо, такие меры уже тоже не помогают. По последним данным, Ким и Канье приняли решение пожить отдельно. Об этом прессе сообщил инсайдер. «Я думаю, что они проведут время порознь в разных домах», – утверждает приближенный к паре, «сливший» информацию. Но тут же очевидец поспешил успокоить фанатов, заявив, что ни о каком разводе речь не идет. «Развод – это последнее, чего хотела бы Ким. Особенно после того, что творилось после ее второго развода».

Больше не выдерживают друг друга: Ким Кардашьян и Канье Уэст намерены разъехатьсяКим не привыкла проводить так много времени с супругом (фото:instagram.com/kimkardashian)

В то же время Ким очень дорожит своей семьей и ценит Канье. Она часто в интервью признается, как ей повезло встретить столь надежного и любящего партнера. Ким считает свой брак большим успехом – как известно, она единственная среди знаменитых сестер замужем. Их с Канье пара действительно крепкая и влиятельная. Поэтому все надеются, что с окончанием карантина разногласия улягутся. Сейчас же Ким и Канье намерены принять меры, так как просто не привыкли проводить так много времени вместе. Напомним, сейчас Канье уехал из дома на виллу, прихватив в собой детей. Таким образом, Ким отдохнет от многочисленных домашних обязанностей и сможет уделить время себе, любимой.

К слову, не так давно пара отметила шестую годовщину свадьбы. В этом союзе обе знаменитости обрели долгожданное счастье и завели четырех детей. Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм уже стали настоящими звездами на просторах сети.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Ким КардашьянКанье Уэст
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