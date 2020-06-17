Больше не вместе: внучка Ротару объявила о разрыве с бойфрендом

19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко недавно погуляла на свадьбе родственницы, певицы Sonya Kay в Киеве. Поклонники ждали, что девушка тоже вскоре пойдет по фенец с красавцем-французом Марком Дюменилом, но она расстроила новостью – пара рассталась.

В комментарии изданию Clutch Соня призналась, что с января она свободна и разошлась с парем. О причинах расставания девушка умолчала и уточнила, что не говорила об этом ранее, так как не любит делать личную жизнь достоянием общественности.

Новогодние каникулы Соня вместе с семьей, включая знаменитую бабушку, и женихом провела в Монако и делилась счастливыми фото и видео. После этого совместных снимков пары больше не было в профиле девушки, а сама она вернулась в Нью-Йорк, где учиться и временно живет.

Соня Евдокименко и Марко Дюменил любили путешествовать вместе ( фото:instagram.com/marcodumenil)

Прошлое лето пара провела вместе в Европе. Соня и Марко посетили фешенебельные курорты Италии и Франции, катались на велосипедах, купались в море, прогуливались на яхте и наслаждались местной кухней, а также делились романтическими снимками.

Экс-жених, француз Марко Дюменил интересуется искусством, закончил престижное лондонское заведение European Business School и занимается бизнесом.

Что касается Марко, то, судя по его страничке в Instagram, скучать ему не приходилось. В феврале молодой человек отдохнул на горнолыжном курорте во французских Альпах и Канаде, затем отпавился в Венецию, посетил Лондон и Берлин.

Соня Евдокименко и Марко Дюменил смотелись очень эффектно вместе ( фото: instagram.com/marcodumenil)

К слову, в феврале Марко также провел время в Нью-Йорке, где учиться и живет Соня, а под одним из фото девушка даже оставила комментарий. Похоже, молодые люди остались в дружеских отношениях.

Напомним, что ранее Соня Евдокименко позировала в центре Киева для красочного фото и показала стальной пресс.