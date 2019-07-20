Больше тысячи фото: Тодоренко похвасталась внушительным свадебным альбомом (фото)

Регина Тодоренко и Влад Топалов 3 июля с размахом отметили свадьбу в Сорренто на красивейшей исторической вилле Астория. Невеста сменила два образа, причем один из ее свадебных нарядов шился специально для этого случая, а жених был подчеркнуто элегантен в костюме, созданном по индивидуальным меркам. Молодожены обменялись трогательными клятвами на глазах у собравшихся, покорили совместными танцами, а Влад посвятил жене проникновенную песню. Самыми трогательными моментами праздника смогли насладиться и поклонники пары, ведь молодожены выпустили целый свадебный фильм! Оказалось, что и в семейной альбоме у Тодоренко и Топалова скопилось немало фото с торжества.

На своей instagram -страничке ведущая рассказала, что собрала внушительную подборку уникальных кадров со свадьбы – их оказалось около 1,5 тыс! Она планирует хранить эти дорогие сердцу фото в альбоме внушительных размеров.

Также Регина не поскупилась и решила опубликовать парочку эффектных снимков на страничке в соцсети. На одном из них она запечатлена на балконе, за спиной – потрясающий вид на море, шлейф платья невесты развевается на ветру, а сама одна держит в руках оригинальный букет. На втором кадре – Регина грациозно позирует на ступеньках мраморной лестницы, обернувшись к фотографу через плечо.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Вчера мы с Владиславом Михайловичем получили полторы тысячи красивейших фото со свадьбы, которые я планирую собрать в один исполинский альбом. И пусть он будет неподъемный, зато эти воспоминания навсегда останутся на волшебных страничках. Интересно, это только у нас со свадьбы полторы тысячи фото или у вас тоже такое было?" - поинтересовалась звезда "Орла и Решки" у подписчиков.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фотосет вызвал восторг у поклонников, о чем они поспешили сообщить Регине, не скупясь на похвалу.

"Прям лебедушка!", "Джульетта", "Очень красивая Регина и фотографии просто супер", "Просто принцесса", "Очень красивая", "Великолепно!", "Шикарнейшее фото. Регина, желаю счастья", "Вы прекрасны", "Место вы выбрали волшебное! Там невероятно красиво", "Шикарно", - писали пользователи сети.

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов рассказал о том, как создавал свадебную клятву для любимой второй половинки.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов призналась – в их семье кипят настоящие итальянские страсти.