Кипят итальянские страсти: Тодоренко и Топалов откровенно рассказали о семейной жизни

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

В июле пара устроила пышное свадебное торжество в Италии

Украинская ведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов официально узаконили свои отношения еще в октябре прошлого года. В декабре родился их первенец, сын Михаил, а летом 2019 они решили с размахом отпраздновать свадьбу, что и сделали 3 июля на роскошной вилле возле Сорренто в Италии.

В интервью журналу ОК счастливые супруги откровенно рассказали о том, как протекает их семейная жизнь. По их словам, она весьма бурная и эмоциональная, однако юмор всегда помогает сглаживать острые углы.

"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня лично есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина..." - говорит Регина.

"...посылаю тебя куда подальше и иду своим", - продолжает Влад.

"Нет, собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так", - заявила ведущая.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии (ok-magazine.ru)

Топалов уверен, что нужно искать компромиссы и уважать друг друга.

"Нашей семье всего полгода, поэтому нам рановато об этом рассуждать. Я считаю, что фундамент — это в первую очередь уважение и доверие, умение слушать и слышать, находить компромиссы и идти навстречу друг другу. Сработает ли это в нашем случае? Лет через пять поговорим об этом", - отметил артист.

"Чувство юмора вообще спасает жизнь. Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир!" - добавила Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии (ok-magazine.ru)

Молодая мама также поведала о совместном быте и поблагодарила своего любимого за помощь.

"Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел", - призналась она.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии (ok-magazine.ru)

Влад считает, что проверка бытом учит пару мириться с недостатками друг друга.

"Быт — это очень интересное путешествие. Это хорошая проверка ваших реальных чувств. Раздражает многое. И ты учишься с этим мириться. Где-то Регина терпит мои недостатки, где-то я закрываю глаза на ее привычки. И вместо того, чтобы тратить нервы на раздражение, я лучше помогу ей, грубо говоря, убрать со стола или вымыть посуду. Это система противовесов. В другой раз Регина поможет мне или даст возможность исправиться", - рассказал певец.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии (ok-magazine.ru)

Влюбленные поделились, как ласково называют друг друга.

"Мы бэры, от английского слова bear — "медведь". А почему? Может быть, ты меня назвала медведем, потому что я много сплю? Или ты долго спала?" - говорит Влад.

"Потому что мы оба обожаем поспать. Вернее, любили раньше, до появления сына. (Смеется.) Кстати, его инициалы — МВ (Михаил Владиславович), он Mini Bear", - добавила Регина.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии (ok-magazine.ru)

К слову, после свадьбы "молодожены" отдохнули немного в Италии и провели неделю в Греции, а в августе планируют махнуть на Мальдивы.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии (ok-magazine.ru)

Напомним, Регина Тодоренко и ВладТопалов растрогали сеть эксклюзивным свадебным фильмом. Они ответили на откровенные вопросы и рассказали на камеру, что чувствуют в самый волнительный день для молодой семьи.

Также Влад Топалов впервые поделился интимной историей из Италии.

Ранее Регина Тодоренко показала забавное видео, снятое на отдыхе в Греции.