Больше не скрывают: Alekseev рассекретил роман с солисткой "ВИА Гры"

Влюбленная пара больше не скрывает своих чувств
Украинский певец Никита Алексеев, который более известен, как Alekseev, и солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая рассекретили свои чувства и выставили совместные фотографии в своих Instagram-аккаунтах.
Интересно, что артист никогда не показывает поклонникам свою личную жизнь, но тут Alekseev выставил фотографии вместе со своей возлюбленной. Правда он отключил возможность оставлять комментарии под фото.
"Моя звезда", - написал Alekseev и поставил сердечко.
Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Исходя из отмеченной геолокации, фотографии были сделаны на крыше здания в российском Екатеринбурге. Молодые люди позировали на фоне ночного города и на них была надета темная теплая одежда.
Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Стоит отметить, что впервые об отношениях пары начали говорить в апреле этого года. Тогда в сети появились фотографии молодых людей, которые были сделаны в Венеции.
В июне звездная пара вместе посетили премию российского телеканала МУЗ-ТВ. Тогда Никита и Ульяна держались за руку, когда проходили по "красной дорожке".
Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
До этого момента влюбленная пара никак не комментировала свои отношения. При этом пара старалась избегать вопросов журналистов об их личной жизни.
В одном из своих интервью Никита рассказал, что очень серьезно относится к отношениям и не умеет флиртовать. При этом он признался, что ему очень нравится Ульяна, и он любит, как она поет. Но кроме таланта, у нее потрясающая красота.
Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Алексееву 26 лет, а его избраннице 23. Примечательно, что и Алексеев, и Синецкая были участниками проекта "Голос". Разница лишь в том, что Ульяна принимала участие в российском шоу, поскольку она из РФ.
Напомним, что "ВИА Гра" объединится в первом легендарном составе ради выступления на "Танцах со звездами".
Ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала, что чуть не лишилась ребенка из-за халатности врачей.