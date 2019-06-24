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"Больше чем у Шварца": Влад Яма впечатлил нехилой мускулатурой (видео)


Влад Яма показал свои "стальные" руки

Влад Яма время от времени любит "зажечь" своих поклонников мотивирующими видео из зала. Известный украинский хореограф, один из тренеров шоу "Ліга сміху" записывает видое-фрагменты своих тренировок. Не стал исключением и один из недавних походов в зал. Яма показал, как качает мышцы рук.

Так, Влад Яма показал, как тренирует бицепсы, действительно напрягаясь в зале.

"Межсезонье. #бицепс #рукибазуки", - как всегда, лаконично и с юмором подписал видео хореограф, а с недавнего времени и актер. Отметим, что на данный момент Яма активно гастролирует по Украине со спектаклем "для взрослых" –  "Ladies Night". Среди актеров собрался "звездный состав": Анатолий Анатолич, Арсен Мирзоян, Антон Лирник, Александр Педан и дргуие.

Видео: instagram.com/vladyama_official

Подписчики Влада также поспешили оставить свои отзывы под его новым видео:

  • "Класс... Молодец!!!"
  • "Влад, держись!)"
  • "Банка то шо нада"
  • "Влад, отличная мускулатура, только больше не надо, остальное тож ничего)"
  • "Вау! Какие булки)"
  • "Банки больше чем у Шварца"
  • "Ой, Влад, смотри девки украдут еще"
  • "Влад, БАНКИ уже 3-х литровые накачал, ну куда дальше!"

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Скриншот комментариев: instagram.com/vladyama_official

Спортивный Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма перевоплотился в прекрасного принца. Хореограф повеселил сеть эффектным нарядом в голубых тонах. 

Также до этого Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции. Хореограф с супругой отдохнули в солнечном Бодруме, откуда не только фото, но и видео показали. 

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