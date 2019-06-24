"Більше ніж у Шварца": Влад Яма вразив нехилою мускулатурою (відео)

Влад Яма показав свої "сталеві" руки
Влад Яма час від часу любить "запалити" своїх шанувальників мотивуючими відео із зали. Відомий український хореограф, один із тренерів шоу "Ліга сміху" записує відое-фрагменти своїх тренувань. Не став винятком і один з недавніх походів в зал. Яма показав, як качає м'язи рук.
Так, Влад Яма показав, як тренує біцепси, дійсно напружуючись в залі.
"Міжсезоння. #біцепс #рукибазуки", - як завжди, лаконічно і з гумором підписав відео хореограф, а з недавнього часу і актор. Відзначимо, що на даний момент Яма активно гастролює по Україні зі спектаклем "для дорослих" – "Ladies Night". Серед акторів зібрався "зоряний склад": Анатолій Анатоліч, Арсен Мірзоян, Антон Лірник, Олександр Педан та інших.
Відео: instagram.com/vladyama_official
Підписники Влада також поспішили залишити свої відгуки під його новим відео:
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Скріншот коментарів: instagram.com/vladyama_official
Спортивний Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, раніше Влад Яма перевтілився в прекрасного принца. Хореограф повеселив мережу ефектним нарядом в блакитних тонах.
Також до цього Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині. Хореограф з дружиною відпочили в сонячному Бодрумі, звідки не тільки фото, але і відео показали.