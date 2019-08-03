Богини: экс-жена и дочь Потапа похвастались фигурами в купальниках (фото)

Наталья Горовая, приемная дочь Потапа, порадовала сеть милым пляжным фото со своей мамой, с которой отправились на отдых. На снимке известная бизнесвумен и продюсер Ирина Горовая вместе с красавицей-дочкой в купальниках обнимают друг друга, улыбаются и касаются носиками. Солнечный снимок падчерица успешного музыканта Александра Потапенко опубликовала в своем Instagram и собрала массу восторженных комментариев от поклонников.

Отметим, что совсем недавно Потап, который в последнее время часто восхищает фанов нежными публикациями в сети с новой женой Настей Каменских, показывал забавное фото с 10-летним сыном от первого брака с Ириной Горовой Андрем. Теперь его приемная дочь Наташа можно сказать последовала примеру и рассказала, как проводит время с мамой.

Наташа Горовая со своей мамой Ириной (Фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Не смотря на развод, Потап и Ирина сохранили великолепные отношения. До свадьбы с Каменских артист часто рассказывал, как проводит время со своей бывшей семьей, навещает сына и падчерицу, проводит с ними время. Горовая в свою очередь признавалась, что с Алексеем они остались очень близки, а самого музыканта называла добрым, харизматичным и ответственным, который очень любит детей и окружал их заботой и вниманием.

Наташа в нынешней публикации нежно призналась своей маме в любви и даже назвала ее "конфеткой".

"Люблю тебя очень! Ты так заслужила на этот отдых! Моя конфетка", - подписала девушка семейный снимок.

Также приемная дочь Потапа рассказала, что во время отдыха запланировала для себя побольше пляжа, книг и спокойствия.

"Планы на этот отдых: никаких нервов, выспаться, улыбаться, купаться, насладиться временем с семьей; питаться так, чтобы мои щечки никуда не ушли", - написала она в сети.

Приемная дочь Потапа Наташа Горовая на пляже рассказала про планы на отдых (Фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Подписчики Натальи Горовой с восхищением комментируют фото двух красавиц на пляже и осыпают их комплиментами.

Красивые;

Две подружки;

Богини;

Ой божечки, какие красивенькие! А! Прямо вай-вай;

И фигурка огонь!

Какие бусички;

Классные, приятно смотреть на такие теплые отношения;

Вы нереально красивые!

Красавицы, ну как всегда, что ты, что мама...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно дочь Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая похвасталась отдыхом на солнечной Ямайке, куда отправилась с мамой и младшим братом Андреем, сыном продюсера. Девушка отметила, что любит путешествовать с мамой, ведь они общаются как подруги.

Также мы писали о том, что сын Потапа и Ирины Горовой часто проводит время со звездным папой, причем они всегда выбирают активные и даже экстремальные занятия.