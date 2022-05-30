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"Бо ти моя Азовсталь": TARABAROVA выпустила новую чувственную песню

Фото: Тараборова выпустила новую песню "Бо ти моя Азовсталь" (instagram-com-tarabarova)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Светлана Тарабарова записала новую чувствительную песню в дуэте с Максом Пташником. Она о нежности и поддержке, о тепле и искренних чувствах.

Видео уже доступно в YouTube.

Композиция называется "Бо ти моя Азовсталь". Она о том, что сейчас чувствует каждый украинец. Слова к этой песне родились во Львове за тысячу километров от пылающего Мариуполя.

Макс Пташник впервые напел ее под гитару на диктофон и отправил Светлане. Артистка в тот момент собиралась исполнить Гимн перед матчем сборной Украины в Хорватии, еще за 1000 км от Львова.

Но все эти расстояния не помешали вложить в музыку всю нежность, тепло, благодарность и бесконечную надежду. С помощью современных технологий музыкантам удалось соединить голоса и музыку на расстоянии и выпустить новую композицию для слушателей.

"Есть вещи, о которых хочется кричать! Но сейчас даже думать о них нужно шепотом… Единственное, что нас держит - любовь. Верим, что настанет день и мы встретимся под радостный шум Софийских колоколов. Слушай сердцем", - рассказала о новой песне Светлана Тарабарова.

Новый трек уже доступен на всех музыкальных платформах по этой ссылке.

Кстати, ранее мы рассказывали о сильной и трогательной песне о героях ВСУ - "Сердце бьется, как "Азов".

А также сообщали о том, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в видео показали боль и горе, которые мы все пережили за последние три месяца.

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TARABAROVAпесни