"Бо ти моя Азовсталь": TARABAROVA выпустила новую чувственную песню

Украинская певица Светлана Тарабарова записала новую чувствительную песню в дуэте с Максом Пташником. Она о нежности и поддержке, о тепле и искренних чувствах.

Композиция называется "Бо ти моя Азовсталь". Она о том, что сейчас чувствует каждый украинец. Слова к этой песне родились во Львове за тысячу километров от пылающего Мариуполя.

Макс Пташник впервые напел ее под гитару на диктофон и отправил Светлане. Артистка в тот момент собиралась исполнить Гимн перед матчем сборной Украины в Хорватии, еще за 1000 км от Львова.

Но все эти расстояния не помешали вложить в музыку всю нежность, тепло, благодарность и бесконечную надежду. С помощью современных технологий музыкантам удалось соединить голоса и музыку на расстоянии и выпустить новую композицию для слушателей.

"Есть вещи, о которых хочется кричать! Но сейчас даже думать о них нужно шепотом… Единственное, что нас держит - любовь. Верим, что настанет день и мы встретимся под радостный шум Софийских колоколов. Слушай сердцем", - рассказала о новой песне Светлана Тарабарова.

Новый трек уже доступен на всех музыкальных платформах по этой ссылке.