ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Бо ти моя Азовсталь": TARABAROVA выпустила новую чувственную песню

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 21:39
"Бо ти моя Азовсталь": TARABAROVA выпустила новую чувственную песню Фото: Тараборова выпустила новую песню "Бо ти моя Азовсталь" (instagram-com-tarabarova)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Светлана Тарабарова записала новую чувствительную песню в дуэте с Максом Пташником. Она о нежности и поддержке, о тепле и искренних чувствах.

Видео уже доступно в YouTube.

Композиция называется "Бо ти моя Азовсталь". Она о том, что сейчас чувствует каждый украинец. Слова к этой песне родились во Львове за тысячу километров от пылающего Мариуполя.

Макс Пташник впервые напел ее под гитару на диктофон и отправил Светлане. Артистка в тот момент собиралась исполнить Гимн перед матчем сборной Украины в Хорватии, еще за 1000 км от Львова.

Но все эти расстояния не помешали вложить в музыку всю нежность, тепло, благодарность и бесконечную надежду. С помощью современных технологий музыкантам удалось соединить голоса и музыку на расстоянии и выпустить новую композицию для слушателей.

"Есть вещи, о которых хочется кричать! Но сейчас даже думать о них нужно шепотом… Единственное, что нас держит - любовь. Верим, что настанет день и мы встретимся под радостный шум Софийских колоколов. Слушай сердцем", - рассказала о новой песне Светлана Тарабарова.

Новый трек уже доступен на всех музыкальных платформах по этой ссылке.

Кстати, ранее мы рассказывали о сильной и трогательной песне о героях ВСУ - "Сердце бьется, как "Азов".

А также сообщали о том, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в видео показали боль и горе, которые мы все пережили за последние три месяца.

Читайте LITE в Google News
TARABAROVA песни
STYLER
"Доступные лекарства" во время войны: украинцам рассказали о новшествах с рецептами и как найти нужную аптеку
"Доступные лекарства" во время войны: украинцам рассказали о новшествах с рецептами и как найти нужную аптеку