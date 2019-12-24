Блогер из села, канадец с украинскими корнями и тракторист пришли на слепые прослушивания шоу Голос країни 10

Недавно телеканал «1+1» закончил съемки слепых прослушиваний нового юбилейного сезона Голос країни-10, который обещает показать зрителям сильнейших вокалистов страны, а также упорную борьбу звездных тренеров за кубок победителя. Сейчас команда проекта анонсировала имена трех наставников, среди которых певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan и мультиартист MONATIK. Имя следующего тренера пока держится в тайне.

Так, предварительные кастинги на десятый сезон «Голосу країни» в течение лета проходили в пяти крупнейших городах Украины: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 000 участников, чтобы выбрать самые сильные голоса, которые попадут в следующий этап. Среди участников в возрасте от 16-ти до 70-лет были вокалисты не только из разных уголков Украины, но и из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.

В частности, среди нынешних талантов на прослушиваниях пробовали свои силы популярные украинские блогеры: актриса сериала «Школа» Мария Кондратенко, известный сельский блогер Сергей Клейнис и другие звезды социальных сетей. Продюсеры отмечают, что на кастинги пришло немало популярных ведущих и артистов, но кто именно и удалось ли звездами повернуть тренерские кресла, пока держится в тайне.

На проект пришли и другие яркие таланты. 51-летний канадец Алекс Фисяк, который родился в семье украинских эмигрантов, посетил Украину, чтобы показать зрителям, что истинная любовь к родным землям является его неотъемлемой частью, и он с гордостью будет прославлять украинские песни. Тракторист из Херсона не мог найти поддержку от односельчан в его увлечении петь, поэтому решил показать свой голос всей стране, чтобы доказать, что парни из сел тоже могут покорить большую сцену. Арина Азарова из Одессы искусно аккомпанирует себе на арфе. Девушка всегда мечтала подать классический инструмент в современном стиле, поэтому верит, что на Голосі країни ей это удастся. Домохозяйку Тамару Балюк прийти на проект вдохновила Виктория Ягич, которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала и покорила силой голоса всю страну. Женщина также верит, что современная мама может совмещать воспитание двух детей и ведения хозяйства с любимым делом. После ежедневных обязанностей по дому, она бежит на репетиции со своим бэндом «Тoma & friends» и мечтает о карьере певицы на большой сцене.

Напомним, сейчас команда проекта анонсировала имена трех наставников, среди которых певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan и мультиартист MONATIK. Кто станет следующим тренером, зрители узнают уже скоро.