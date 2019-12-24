Блогер з села, канадець з українським корінням і тракторист прийшли на сліпі прослуховування шоу Голос країни 10

Нещодавно телеканал «1+1» завершив зйомки сліпих прослуховувань нового ювілейного сезону Голос країни-10, який обіцяє показати глядачам найсильніших вокалістів країни, а також запеклу боротьбу зіркових тренерів за кубок переможця. Наразі команда проекту анонсувала імені трьох наставників, серед яких співачка Тіна Кароль, яка перемагала у вокальному проекті чотири рази, міжнародний артист, минулорічний тренер-переможець Dan Balan та мультиартист MONATIK. Ім'я наступного тренера поки тримається в таємниці.

Так, попередні кастинги на десятий сезон «Голосу країни» протягом літа проходили в п’яти найбільших містах України: в Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові та Києві. Команда проекту прослухала більше 10 000 учасників, аби обрати найсильніші голоси, які потраплять до наступного етапу. Серед учасників віком від 16-ти до 70-років були вокалісти не тільки з різних куточків України, але й з Білорусі, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Вірменії, Великобританії, Ізраїлю та інших країн.

Зокрема, серед цьогорічних талантів на прослуховуваннях пробували свої сили популярні українські блогери: акторка серіалу «Школа» Марія Кондратенко, відомий сільський блогер Сергій Клейніс та інші зірки соціальних мереж. Продюсери зазначають, що на кастинги завітало й чимало популярних ведучих та артистів, але хто саме та чи вдалось зірками повернути тренерські крісла, поки що тримається в таємниці.

На проект прийшли й інші яскраві таланти. 51-річний канадець Алекс Фісяк, який народився в сім’ї українських емігрантів, завітав до України, аби показати глядачам, що щира любов до рідних земель є його невід’ємною частиною, і він з гордістю буде прославляти українські пісні. Тракторист з Херсонщини не міг знайти підтримку від односельців у його захопленні співати, тому вирішив показати свій голос всій країні, аби довести, що роботящі хлопці теж можуть підкорити велику сцену. Аріна Азарова з Одеси майстерно акомпанує собі на арфі. Дівчина завжди мріяла подати класичний інструмент в сучасному стилі, тому вірить, що на Голосі країни їй це вдасться. Домогосподарку Тамару Балюк прийти на проект надихнула Вікторія Ягіч, яка минулого сезону дійшла до півфіналу та підкорила силою голосу усю країну. Жінка також вірить, що сучасна мама може поєднувати виховання двох дітей та ведення господарства з улюбленою справою. Після щоденних обов’язків по дому, вона біжить на репетиції зі своїм бендом «Тoma & friends» і мріє про кар’єру співачки на великій сцені.

Нагадаємо, наразі команда проекту анонсувала імені трьох наставників, серед яких співачка Тіна Кароль, яка перемагала у вокальному проекті чотири рази, міжнародний артист, минулорічний тренер-переможець Dan Balan та мультиартист MONATIK. Хто стане наступним тренером, глядачі дізнаються вже скоро.