Они близки как никогда: инсайдер рассказал об отношениях Леонардо Ди Каприо и Камиллы Морроне

Леонардо Ди Каприо, от которого все ждали скорой свадьбы, пока что не спешит расставаться со статусом свободного мужчины. Но, тем не менее, окружил свою любимую вниманием и заботой. Так, в честь 23-летия Камиллы Морроне, которое она отмечала на днях, голливудский ловелас устроил пышное торжество на яхте в Малибу. В числе приглашенных были только самые близкие, включая подругу девушки Нину Добрев.

Пара стала еще ближе (фото: скриншот instagram)

А на днях инсайдер поведал изданию People, как складывались отношении пары на карантине и как они развиваются сейчас. Оказывается, вынужденная самоизоляция, которая внесла конфликты и ссоры во многие пары, на Леонардо и Камиллу подействовала прямо противоположным образом – влюбленные стали еще ближе. Карантин они «переживали» в особняке актера, и за это время невероятно полюбили совместное времяпровождение. «Обычно он очень независим и проводит много времени с друзьями. Однако из-за карантина он все время проводил с Камиллой. Ему нравится быть с ней, они невероятно близки», – рассказал источник и добавил, что Лео относится к своей возлюбленной очень серьезно.

Один из питомцев пары (фото: instagram.com/camilamorrone)

К слову, пара уже даже обзавелась парой домашних любимцев – щенками породы хаски Джеком и Джилл. Леонардо и Камилла часто выгуливают собак вместе, а также устраивают им тренировку и дрессировку.

Напомним, пара начала встречаться в декабре 2017-го года. Поначалу влюбленные старались избегать назойливых папарацци, стремясь скрыть свои чувства. Но позже скрывать данный факт стало невозможно. Официально как пара они появились на публике в феврале этого года, когда посетили вместе церемонию награждения премии «Оскар». Правда, на красной дорожке они решили вместе не появляться. Тем не менее, в зале они сидели на соседних местах и весь вечер провели вместе.