Вони близькі як ніколи: інсайдер розповів про стосунки Леонардо Ді Капріо і Камілли Морроне

Леонардо Ді Капріо, від якого всі чекали швидкого одруження, поки що не поспішає розлучатися зі статусом вільного чоловіка. Але, тим не менш, оточив свою улюблену увагою і турботою. Так, на честь 23-річчя Камілли Морроне, яке вона відзначала днями, голлівудський ловелас влаштував пишне торжество на яхті в Малібу. У числі запрошених були тільки найближчі, включаючи подругу дівчини Ніну Добрев.

Пара стала ще ближче (фото: скріншот instagram)

А днями інсайдер повідав виданню People, як складалися відносно пари на карантині і як вони розвиваються зараз. Виявляється, вимушена самоізоляція, яка внесла конфлікти і сварки у багато пар, на Леонардо і Каміллу подіяла прямо протилежним чином – закохані стали ще ближче. Карантин вони «переживали» в особняку актора, і за цей час неймовірно полюбили спільне проведення часу. «Зазвичай він дуже незалежний і проводить багато часу з друзями. Однак через карантин він весь час проводив з Каміллою. Йому подобається бути з нею, вони неймовірно близькі», – розповів інформатор і додав, що Лео ставиться до своєї коханої дуже серйозно.

Один з вихованців пари (фото: instagram.com/camilamorrone)

До речі, пара вже навіть обзавелася парою домашніх улюбленців – цуценятами породи хаскі Джеком і Джилл. Леонардо і Камілла часто вигулюють собак разом, а також влаштовують їм тренування і дресування.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися в грудні 2017-го року. Спочатку закохані намагалися уникати настирливих папараці, прагнучи приховати свої почуття. Але пізніше приховувати цей факт стало неможливо. Офіційно вони з'явилися на публіців лютому цього року, коли відвідали разом церемонію нагородження премії «Оскар». Правда, на червоній доріжці вони вирішили разом не з'являтися. Тим не менш, в залі вони сиділи на сусідніх місцях і весь вечір провели разом.