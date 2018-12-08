Близкая подруга Меган Маркл рассказала о течении беременности герцогини

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Сирена Уильямс считает, что Маркл слишком любезна

Меган Маркл до замужества с принцем Гарри была светской знаменитостью, потому имела множество подруг среди звезд. Одной из них является Серена Уильямс, которая рассказала, как изменилась Маркл после начала беременности. Она призналась, что Меган слишком милая и посоветовала ей изменить свое поведение. Об этом рассказывает Daily Mail.

Меган Маркл и Серена Уильямс дружат уже более трех лет. Лучшая теннисистка мира также была среди приглашенных гостей на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри. Несмотря на то, что теперь Маркл не обычная актриса, а герцогиня, по словам Серены, она совершенно не изменилась.

"Я спрашиваю ее, как дела. А она мне отвечает: "Нет, постой, как твои дела?" Я же ей говорю: "Ты такая милая, но я действительно хочу узнать, как у тебя дела! Меган, перестань быть такой милой. Ты же беременная, разве у тебя не должны бушевать гормоны? Почему ты такая любезная?" Но в этом вся она, она всегда такой была", - говорит Серена.

Напомним, что в сети появились ранее неопубликованные фото Меган Маркл на Мальте.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон впервые высказалась о будущем ребенке Меган Маркл.

Видео: РБК-Украина