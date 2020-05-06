Мое тело – мое дело: 7 знаменитостей, которые сменили пол и стали еще популярнее

Знаменитые трансгендеры (фото: коллаж РБК-Украина)

Эти звезды кардинально поменяли жизнь и не пожалели

Смена пола – сложная трансформация, требующая немалой смелости, уверенности и поддержки близких. Звездам же, каждый шаг которых на виду, решиться на нее еще сложнее. В нашей подборке – знаменитости, которые не побоялись пройти этот путь и стали не только счастливее, но и популярнее.

Кейтлин Дженнер

Пожалуй, самая известная женщина-трансгендер в мире, история которой действительно впечатляет. Отец знаменитых сегодня на весь мир сестер Дженнер – выдающийся спортсмен и олимпийский чемпион Брюс Дженнер – всего лишь несколько лет назад признался, что чувствует себя «не в своем теле». По словам Брюса, именно поэтому он был несчастен во всех трех браках. В 2015-м, после развода с Крис Дженнер, Кейтлин решилась на кардинальные перемены и не пожалела. В 2017-м она выпустила книгу «Секреты моей жизни», где рассказала всю историю. Оказывается, сложности с самоидентификацией она испытывала еще в детстве, во многом из-за этого и переключив внимание на спорт.

По словам Кейтлин, жизнь в мужском теле делала ее несчастной (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Сестры Вачовски

Ларри и Энди Вачовски – известные миру режиссеры, которые создали культовый фильм «Матрица» – также долго не могли решиться на перемены, хотя ощущали необходимость в них. «В течение многих лет я даже не мог сказать слова «трансгендер» или «транссексуал»… Когда я признал это в себе, я понял, что мне придется рассказать об этом моим родителям, брату и сестрам… Это вселяло в меня в ужас», – рассказывала в интервью Лана, которая все же совершила каминг-аут в 2012-м году. Вслед за ней, в 2016-м году, пол поменял и Энди. Следовать своей женской природе Лилли Вачовски вдохновил смелый поступок сестры. «Во многом я шла по ее стопам», – признается она.

Лана Вачовски с братом, который позже также совершил каминг-аут (фото: принтскрин instagram.com/hello__ru)

Валентина Сампайо

Валентина прославилась на весь мир в 2019-м году – она стала первой моделью-трансгендером бельевого бренда Victoria's Secret, который до этого был известен своей категоричностью и традиционностью. Бразильянка олицетворила собой символ свободы и равенства, и карьера ее резко пошла в гору. «Индустрия моды – это отличный способ быть услышанными и увиденными… Я надеюсь, моя история вдохновит других не прятаться от своего я», – откровенничала девушка. Сегодня Валентина даже не признается, какое имя ей дали при рождении. «Я всегда чувствовала себя девочкой», – рассказывает Сампайо, которая уже в 10 лет просила называть себя не иначе как Валентина.

Валентина – одна из самых успешных моделей в мире (фото: instagram.com/valentts)

Эйдиан Даулинг

Успешный ютьюбер, бодибилдер, активист и защитник прав трасгендеров, а еще – счастливый муж и отец. В прошлом, как можно догадаться, он был женщиной. Но свою жизнь до смены пола вспоминать не любит. Да и зачем? По его словам, он всегда ощущал себя мужчиной и сегодня чувствует себя на своем месте. На собственном канале он делится фитнес-советами и рассказывает об особенностях спорта для трассексуалов. А среди главных достижений парня – обложка Men’s Health. Он стал первым трансгендером, удостоившимся такой чести.

Эйдиан добился успеха в своем деле (фото: instagram.com/alionsfear)

Лаверн Кокс

Сегодня Лаверн – настоящая звезда экранов и одна из самых популярных трансгендерных знаменитостей. По словам Лаверн, в детстве ей пришлось столкнуться с массой несправедливостей и гомофобных издевательств. В результате она даже пыталась покончить жизнь самоубийством в возрасте 11 лет. Вытащить себя из депрессии ей помогла любовь к искусству. Поэтому после смены пола Кокс считает своим долгом вдохновлять других на перемены. «Сейчас мы пришли к той точке, где все больше и больше транс-людей хотят выйти вперед и сказать: это я», – сказала она в интервью Time.

Актриса выступает ярым борцом за права траснгендеров (фото: instagram.com/lavernecox)

Чез Боно

Американский писатель, актер и музыкант, сменил пол только в 2010-м году, когда уже был вполне состоявшейся личностью. Позже он представил об этом документальный фильм. Чез не понаслышке знает, как сложно бывает идентифицировать себя. А потому сегодня является одним из самых активных ЛГБТ-правозащитников. Сам он признается в интервью, что в течение многих лет жизни в женском теле его невероятно смущали его чувства к женщинам. Когда же он понял, что его сознание – мужское, все стало на свои места. «Я тот же человек. Просто мужской вариант», – рассказывает Чез в интервью.

Чез наконец полностью счастлив (фото: instagram.com/therealchazbono)

Фэллон Фокс

Американский борец и первый трансгендер в истории MMA, Фэллон родилась в мужском теле. По словам Фокс, она начала задаваться вопросами своей гендерной принадлежности еще в 5 лет, а в подростковом возрасте стала думать, что является геем. Тем не менее продолжала жить как гетеросексуальный мужчина. Позже она узнала о понятии "трасгендер" и задалась целью сменить пол. К моменту проведения операции у нее уже была дочь. Каминг-аут она совершила в 2013-м году и ни разу не пожалела о своем решении. Несмотря на то, что в профессиональном плане ей пришлось столкнуться с массой агрессии – многие считали несправедливым, что она от природы имеет «мужскую» силу.

Фэллон пришлось столкнуться с массой трудностей (фото: instagram.com/fallon_fox)