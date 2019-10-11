Сама женственность: модель-трансгендер Валентина Сампайо блистает на обложке глянца

Валентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)

22-летняя модель приняла участие в новой съемке

Валентина Сампайо сегодня на слуху. Пару месяцев назад 22-летняя модель потрясла мир моды, став первой в истории трансгендерной моделью, подписавшей контракт с Victoria's Secret. Девушка приняла участие в съемках молодежной линии Pink. Это событие стало настоящим прорывом как для самой Валентины, которая стала своеобразным символом равенства моделей независимо от их половой принадлежности и сомоощущения, так и для бренда, который сейчас переживает не самые лучшие времена.

Как известно, до этого марка наотрез отказывалась приглашать к работе трансгендеров и моделей plus-size. Этот факт также негативно повлиял на репутацию бренда, который тут же обвинили в консерватизме и нежелании подстраиваться под мировые тенденции.

Валентина Сампайо (фото: instagram.com/valentts)

И хотя пройтись по подиуму известного бренда в этом году ей не доведется – организаторы Victoria's Secret отменили показ, карьера девушки резко пошла в гору. Валентина стала сотрудничать со многими другими компаниями и сниматься для глянцевых изданий.

На днях французская версия известного журнала ELLE представила новый выпуск, обложку которого украсила Валентина. "Валентина Сампайо – на обложке нашего журнала ELLE, который выходит на этой неделе, транссексуальная супермодель, символ эпохи", – написали представители издания на своей странице в Instagram. Сама девушка также успела выложить обложку и поблагодарить всю команду.

Валентина для французского ELLE (фото: instagram.com/ellefr)

Для фотосессии Валентине подобрали наряды, которые максимально подчеркнули ее женственность и красоту. На обложке она примерила черный комбинезон на одно плечо, а в руках держит черный клатч. На других фото она примерила массу других стильных нарядов: широкие шелковые брюки и ярко-красный свитер Chanel, который дополнила оранжевая сумочка на цепочке; брюки с принтом "гусиная лапка" и роскошная черно-белая блузка в горох. Дополнили образы укладка-волна и макияж в нежных тонах. Образы собрали массу восторженных отзывов от подписчиков девушки.

Валентина любит женственные наряды (фото: instagram.com/valentts)

Напомним, недавно бренд Victoria's Secret также представил новое лицо, которой стала модель плюс сайз Али Тейт-Катлер.