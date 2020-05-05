Соблазнительная теннисистка: Кайли Дженнер восхитила безупречной фигурой в спортивном образе

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда устроила еще одну фотосессию

Кайли Дженнер порадовала поклонников новыми стильными кадрами – девушка приняла участие в необычной фотосессии. Съемка проходила на теннисном корте, и наряд 22-летняя красавица выбрала соотвествующий. Она надела черный кроп-топ, который подчеркнул железный пресс красавицы, и такого же оттенка брюки с высокой посадкой от Chanel. Ракетка, которую Кайли держит в руках, также украшена логотипом известного бренда. Образ красотки дополнили укладка с гладко вытянутыми волосами, а также макияж в натуральных тонах. «Привет», – коротко написала под галерей Дженнер. На фото она постаралась показать свою фигуру во всех ракурсах, имитируя игру.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поклонники, как всегда, оказались более красноречивыми, чем сама Кайли. Они поставили девушке почти 9 миллионов лайков и написали около 60 000 комментариев. «Лучшая», «Первая», «Как ты прекрасна», – не могут они сдержать своих восторгов фанаты. К слову, спортивный стиль в этом сезоне вновь один из самых популярных. Так что берем образ знаменитости при составлении аутфитов на лето.

Образы Кайли с Met Gala (фото: instagram.com/kyliejenner)

А в сториз самая юная миллиардерша в мире показала свои образы с ежегодного знакового мероприятия, которое в этом году не состоялось – Met Gala. Как многие знаменитости, Кайли очень хотела в который раз пройтись по красной дорожке ивента. Но 22-летней красавице пришлось ограничиться аутфитами прошлых лет.

Она позирует в серебристом полупрозрачном платье с камнями от Balmain, черном с выдающимся декольте от Alexander Wang, розово-бронзовом с нежным цветочным узором от Versace – роскошных нарядах более ранних лет. А также образах прошлогодней церемонии – сиреневом и зеленом платье от Versace, к которым подобрала даже цветные парики. Что ж, Кайли умеет затмить всех на красной дорожке или, по крайней мере, удивить оригинальным луком.