Блестящая Катя Осадчая сверкнула оригинальной шляпкой на YUNA 2019

Катя Осадчая пришла на YUNA 2019 в стильной черной шляпке
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая посетила церемонию награждения премии YUNA 2019. При этом ведущая одела оригинальную черную шляпу.
"В "Светской жизни" уже в следующую субботу", - написала Осадчая, намекая на новый выпуск своей программы.
Фото: instagram.com/kosadcha
Пользователи сети были восхищены стильным образом телеведущей и оставили свои комментарии.
"Невероятная женщина", - прокомментировала imbilding_lovexpert.
"Феерично", - написал пользователь.
"Бомбезная шляпка! Очень идет", - подчеркнула i.pavlishina.
"Очень красиво и стильно", - написала ya_bilyk.
"Супер!", - nadin_bara.
"Шик!", - jamalajaaa.
"Очень крутое фото", - mariyka2006.
"Супер красавица, классный лук. Царская особа", - отметила ksenia_sokalskaya89.
"Шикарно!" - добавила katrina_petskovych.
"Ох", - восторженно написала b_bodya.
"Суперова Катя", - прокомментировала lesyalevytska.
"Шик, мало сказано! Вау!" - natik6969.
Напомним, что Катя Осадчая пленила своих подсписчиков спортивным весенним look'ом.
Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая вместе со своим супругом Юрием Горбуновым устроили себе европейские каникулы.