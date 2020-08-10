Благодарить не перестану: MONATIK растрогал стихом для жены-именинницы, она показала романтику с любимым

Певец и его жена поблагодарили друг друга за любовь и поддержку
Жена MONATIK'а (Дмитрий Монатик), Ирина, 9 августа отпраздновала день рождения. Заботливый и любящий муж приготовил для именинницы особый сюрприз – романтический вечер при свечах в саду, а также посвятил ей трогательное стихотворение, которое опубликовал в соцсети. Ирина же не перестает благодарить мужа, за то, что он всегда находится с ней рядом. Пара Дмитрия и Ирины – одна из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, ведь влюбленным прошлось пройти вместе рука об руку путь восхождения артиста к славе.
Словно в подтверждение этих слов, Ирина опубликовала трепетный кадр с мужем в украшенной огоньками и свечками беседке с огромным букетом роз посреди стола. Она позировала в объятиях любимого. Кадр сделан будто за минуту до поцелуя и издалека, чтобы не потревожить влюбленных, которые и так не слишком любят афишировать личную жизнь.
"От всей души желаю каждому найти своего человека и прожить жизнь Вашу как невероятное путешествие, наполненное различными событиями и самое важное взаимной любви. Люблю тебя и благодарю за каждый прожитый миг", - подписала романтичный кадр Ирина. "Люблю больше вселенной. Важнее всего!" - ответил Дмитрий.
Дмитрий Монатик устроил для жены в ее день рождения романтический вечер (фото: instagram.com/monatik_official)
Именинницу также поспешили поздравить Вера Брежнева, Даша Астафьева, Соломия Витвицкая, Санта Димопулос и другие.
Скриншот комментариев
Дмитрий, в свою очередь, посвятил жене трогательный, полный любви и нежности стих. Он опубликовал произведение на странице в Instagram. Он сопроводил поэтические строки ярким фото супруги, на котором она запечатлена в оливкой мини юбке и черном пиджаке на фоне стены с жизнеутверждающей надписью на английском: Меняй будущее.
"Ты, безусловно, лучшая...
самое лучшее из всего,
что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...
в тебе нашел!
Я пожелаю и родному,
и врагу не пожалею пожелать,
хоть раз почувствовать все то,
что я с тобою ощущаю.
Родной с такими чувствами счастливей станет и еще родней.
А враг... забудет зачем враждовал,
ведь даже он, кому угодно,
но себе то врать не станет!
Я всем желаю ощутить такое чувство,
Ну а тебя... я никогда,
за каждый миг,
за именно вот эти мысли,
даже этот стих...
благодарить не перестану.
Ты, безусловно, лучшая.
Самое лучшее из того,
Что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал...
В Тебе нашел.
С любовью больше вселенной.
С днем рождения, моя любимая", - оставил проникновенное поэтическое поздравление-признание для жены Дмитрий.
Дмитрий Монатик показал яркое фото жены по случаю ее дня рождения (фото: instagram.com/monatik_official)
К слову, и начале июля Дмитрий и Ирина Монатик отметили годовщину свадьбы и обменялись трогательными признаниями в соцсети.