Не перестану дякувати: MONATIK зворушив віршем для дружини-іменинниці, вона показала романтику з коханим

Співак та його дружина подякували один одному за кохання та підтримку
Дружина MONATIK'а (Дмитро Монатік), Ірина, 9 серпня відсвяткувала день народження. Турботливий і люблячий чоловік приготував для іменинниці особливий сюрприз - романтичний вечір при свічках в саду, а також присвятив їй зворушливий вірш, який опублікував в соцмережі. Ірина ж не перестає дякувати чоловіка, за те, що він завжди знаходиться з нею поруч. Пара Дмитра і Ірини - одна з найміцніших в українському шоу-бізнесі, адже закоханим пройшлося пройти разом рука об руку шлях сходження артиста до слави.
Немов на підтвердження цих слів, Ірина опублікувала трепетний кадр з чоловіком в прикрашеній вогниками і свічками альтанці з величезним букетом троянд посеред столу. Вона позувала в обіймах коханого. Кадр зроблений ніби за хвилину до поцілунку і здалеку, щоб не потривожити закоханих, які і так не дуже люблять афішувати своє особисте життя.
"Від щирого серця бажаю кожному знайти свою людину і прожити життя Вашу як неймовірну подорож, наповнене різними подіями і найважливіше взаємної любові. Люблю тебе і дякую за кожну прожиту мить", - підписала романтичний кадр Ірина. "Люблю більше всесвіту. Найважливіша за все!" - відповів Дмитро.
Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)
Іменинницю також поспішили привітати Віра Брежнєва, Даша Астаф'єва, Соломія Вітвіцька, Санта Дімопулос та інші.
Скріншот коментарів
Дмитро, в свою чергу, присвятив дружині зворушливий, повний кохання і ніжності вірш. Він опублікував твір на сторінці в Instagram. Він супроводив поетичні рядки яскравим фото дружини, на якому вона зображена в оливкою міні спідниці і чорному піджаку на тлі стіни з життєствердним написом англійською: Міняй майбутнє.
Ты, безусловно, лучшая...
самое лучшее из всего,
что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...
в тебе нашел!
Я пожелаю и родному,
и врагу не пожалею пожелать,
хоть раз почувствовать все то,
что я с тобою ощущаю.
Родной с такими чувствами счастливей станет и еще родней.
А враг... забудет зачем враждовал,
ведь даже он, кому угодно,
но себе то врать не станет!
Я всем желаю ощутить такое чувство,
Ну а тебя... я никогда,
за каждый миг,
за именно вот эти мысли,
даже этот стих...
благодарить не перестану.
Ты, безусловно, лучшая.
Самое лучшее из того,
Что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал...
В Тебе нашел.
С любовью больше вселенной.
С днем рождения, моя любимая", - залишив проникникливе петичне вітання-зізнання для дружини Дмитро.
Дмитро Монатік покаав фото дружини Ірини (фото: instagram.com/monatik_official)
До слова, і початку липня Дмитро та Ірина Монатік відзначили річницю весілля і обмінялися зворушливими зізнаннями в соцмережі.