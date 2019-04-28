Битва яєць: Нікітюк похвалилася перемогою у Великодньому турнірі

Фото: Леся Нікітюк

Леся Нікітюк відсвяткувала Великдень та здобула черговий "титул"

Леся Нікітюк, яка раніше освятила паски у церкви і розсмішила своїх шанувальників забавним відео, як її рясно окропили святою водою, продовжила серію Великодніх звершень і похвалилася непереможними крашанками. Популярна телеведуча опублікувала в Instagram фото з відпочинку на природі під Києвом.

На знімку Леся зі щасливою посмішкою біля ставка на території заміського комплексу дивиться в небо мрійливим поглядом.

"Так виглядає переможець Великоднього турніру "Битва яєць", - підписала телеведуча фото.

Також Нікітюк, відома своєю надзвичайною харизмою, зазначила, що у цьому змаганні вона набрала найбільше голосів.

"Підозрюю що виграла... тому що за мене проголосували люди", - додала Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У коментарях до її повідомленням користувачі мережі захоплюються її зовнішньому вигляду, чарівною посмішкою та "бійцівською" хваткою за будь-яких обставин.

Леся - переможець по життю!

Леся Іванівна після святої водички розцвіла ще більше! Христос воскрес! Миру, щастя, любові і кожен день натхнення для всіх справ!

Леся! Боже, як добре в тебе там!

А посмішка - як сонечко!

Як моя бабуся каже: краща;

Так, мені подобається! Вітаю з Великоднем!

Красота!

Дуже гідна фотографія

Леся, ти бомба!

Переможець зрошених! З Воскресінням Господнім!

Як повідомлялося раніше, нещодавно Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом у прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.

Також ми писали про те, що Леся Нікітюк похвалилася розкішним сніданком в Барселоні, показавши вишукані страви.