Билык, Осадчая и Козловский повеселились на пышной свадьбе Гросу в Италии

Фото: Алина Гросу с гостями своей свадьбы (instagram.com/bilyk_iryna)

Роскошная церемония бракосочетания состоялась в Вероне

24-летняя украинская певица Алина Гросу вышла замуж - пышная свадебная церемония состоялась 23 июня в Италии, на роскошной вилле возле Вероны. Отметим, что артистка расписалась со своим возлюбленным Александром еще 1 июня в Москве, а вот отпраздновать решила именно в Италии.

На торжестве повеселилось множество звездных гостей - крестная мама невесты Ирина Билык, ее экс-супруг Дмитрий Коляденко, певцы Павел Зибров и Виталий Козловский, а также ведущая Катя Осадчая. Яркие фото с церемонии были опубликованы посетителями в Instagram.

Так, Билык поделилась красочным снимком в компании счастливых молодоженов, а также Павла Зиброва, Дмитрия Коляденко и Виталия Козловского. Поп-дива выбрала для торжества эффектное платье-вышиванку.

Фото: Алина Гросу с гостями своей свадьбы (instagram.com/bilyk_iryna)

"Совет да Любовь", - подписала снимок Ирина.

Подписчики Билык желают молодым счастья и оставляют комплименты невесте-красавице, а также ее крестной.

Невеста очень красивая,а главное жених рядом счастливый!!! Счастья бесконечного!!!

Супер красивая невеста. Ирина ,Вам выпала честь быть там я надеюсь Вам было приятно проводить время

Какая красивая невеста

Ирочка самая красивая!

Ира!!! Платье очень вам идёт

Счастья молодым! Ирочка красивая! И у Алины классное платье, не видно детали издалека!

Счастья, вам ребята!!!!

Супер) Счастья и Любви молодым

Невеста - из теста)))

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Отметим, что Гросу блистала в пышном белом платье невесты, которое было украшено тонким кружевом. Свой образ принцессы Гросу дополнила длинной фатой и короной и выглядела просто потрясающе.

Алина Гросу вышла замуж в Италии (скриншоты: instagram.com)

Судя по фото, позже Алина сменила наряд на более удобный и переоделась в струящееся блестящее платье в пол с накидкой на плечах.

Фото: Алина Гросу вышла замуж в Италии (instagram.com/svitsketv)

В "историях" также были опубликованы видео со свадьбы - на них виден роскошный интерьер виллы Арведи и красивое оформление в венецианском стиле.

Алина Гросу вышла замуж в Италии (видео: youtube.com)

Напомним, Алина Гросу растрогала сеть романтичным фото с мужем из Вероны.

Ранее Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем Александром.

Также Алина Гросу растрогала трепетным фото с мужем, на котором он кружит ее на руках.