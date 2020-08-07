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В бикини с бахромой: томная Настя Каменских раззадорила сеть жарким фото

Автор: Lite

Певица похвасталась аппетитными и упругим телом в купальнике

Настя Каменских уже вернулась из Турции, где удачно совместила пляжный отдых с работой и выступлениями. Однако певица продолжает баловать поклонников жаркими отпускными кадрами, которых она явно сделала немало! Артистка с удовольствием загорала и купалась и попутно демонстрировала свою коллекцию купальников и аппетитную фигуру.

На свежем снимке Настя также предстала в бикини, причем несколько необычном - черный купальник украшен игривой бахромой на груди и бедрах. Свой модный образ звезда дополнила большими очками и часами.

33-летняя Каменских запечатлена на пирсе на фоне моря, при этом ее волосы мокрые - судя по всему, она только что вышла из воды.

"Слышали отличные новости? Сегодня пятница!" - подписала фото исполнительница.

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Фолловеры не остались в стороне и засыпали Настю восторженными комментариями, особенно отмечая ее соблазнительную и подтянутую фигуру.

  • Браво
  • Лучшая
  • Прекрасная тигрица
  • ого сладкая
  • Шикарная Настя!
  • С таким потапу повезло )))
  • Красотка!
  • Красавица прелесть
  • Хороша чертовка
  • идеал изящности и очаровательности соблазнительная и аппетитная Золотая рыбка
  • Фигура топ

Скриншот комментариев

Напомним, Настя Каменских умилила пополнением в семье - ее любимая собачка Мими родила щенков.

К слову, ранее Настя Каменских похвасталась своим значимым достижением и поделилась радостью.

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