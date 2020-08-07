В бікіні з бахромою: томна Настя Каменських розохотила мережу жарким фото

Співачка похвалилася апетитними і пружним тілом в купальнику
Настя Каменських вже повернулася з Туреччини, де вдало поєднала пляжний відпочинок з роботою і виступами. Однак співачка продовжує балувати шанувальників жаркими відпускними кадрами, яких вона явно зробила чимало! Артистка із задоволенням засмагала і купалася і попутно демонструвала свою колекцію купальників і апетитну фігуру.
На свіжому знімку Настя також з'явилася в бікіні, причому дещо незвичному - чорний купальник прикрашений грайливою бахромою на грудях і стегнах. Свій модний образ зірка доповнила великими окулярами і годинником.
33-річна Каменських відображена на пірсі на тлі моря, при цьому її волосся мокре - судячи з усього, вона тільки що вийшла з води.
"Чули чудові новини? Сьогодні п'ятниця!" - підписала фото виконавиця.
Фолловери не залишилися осторонь і засипали Настю захопленими коментарями, особливо відзначаючи її спокусливу і підтягнуту фігуру.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, Настя Каменських умилила поповненням в сім'ї - її улюблена собачка Мімі народила цуценят.
До речі, раніше Настя Каменських похвалилася своїм значимим досягненням і поділилася радістю.