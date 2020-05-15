Эксперт рассекретила интимные подробности идеальных образов Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня имеет свои бьюти-тайны

Кейт Миддлтон – икона стиля и обладательница безупречного вкуса, которая вынуждена продумывать свой образ до мелочей. И такие нюансы, как выбор нижнего белья – весьма важный вопрос. Дело в том, что бретели под платьем могут легко испортить даже самый изысканный образ. И у герцогини есть свой личный лайфхак. Так, она предпочитает носить корсет без бретелек. Такая вещь отлично подчеркивает фигуру, делает силуэт безупречным, а также выполняет главную «поддерживающую» функцию. Ну и из множества оттенков можно легко подобрать цвет под нужный наряд.

Кейт Миддлтон и ее секреты (фото: instagram.com/mykameier)

Эту тайну выдала эксперт по королевскому этикету Мика Мейер. В своем микроблоге в сети Instagram она написала: «Royal Style Hack Alert! Вы когда-нибудь задумывались, почему вы никогда не видите бюстгальтеры с бретелями?! Листайте, чтобы увидеть секретный трюк, который является обязательным предметом королевского гардероба!».

Кейт привыкла выглядеть роскошно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В интервью изданию The Sun Мика рассказала: «Нижнее белье и бюстгальтеры также считаются частной интимной одеждой, и для членов королевской семьи выставить интимную одежду на показ просто невозможно. Есть несколько вариантов, чтобы скрыть бретельки бюстгальтера, один из которых – это бюстгальтер, который фактически вшивается в изделие. Второй вариант – форма одежды без бретелек, которая представляет собой одну деталь, которая либо защелкивается внизу, либо имеет прикрепленные ножки. Вы можете купить их практически в любом оттенке кожи, чтобы они выглядели прозрачными и не просвечивали сквозь одежду». К слову, по слухам, Кейт Миддлтон покупает такое белье у John Lewis.

Напомним, недавно стала известна еще она тайна Кейт Миддлтон – чем увлекается супруга принца Уильяма на карантине. Оказывается, герцогиня обожает разукраски. Это занятие отлично успокаивает нервы многодетной мамы и к нему легко подключить остальных членов семьи.

Автор: Мила Иванова