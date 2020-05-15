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Эксперт рассекретила интимные подробности идеальных образов Кейт Миддлтон

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2020 - 18:34
Эксперт рассекретила интимные подробности идеальных образов Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня имеет свои бьюти-тайны

Кейт Миддлтон – икона стиля и обладательница безупречного вкуса, которая вынуждена продумывать свой образ до мелочей. И такие нюансы, как выбор нижнего белья – весьма важный вопрос. Дело в том, что бретели под платьем могут легко испортить даже самый изысканный образ. И у герцогини есть свой личный лайфхак. Так, она предпочитает носить корсет без бретелек. Такая вещь отлично подчеркивает фигуру, делает силуэт безупречным, а также выполняет главную «поддерживающую» функцию. Ну и из множества оттенков можно легко подобрать цвет под нужный наряд.

Эксперт рассекретила интимные подробности идеальных образов Кейт МиддлтонЭксперт рассекретила интимные подробности идеальных образов Кейт МиддлтонЭксперт рассекретила интимные подробности идеальных образов Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и ее секреты (фото: instagram.com/mykameier)

Эту тайну выдала эксперт по королевскому этикету Мика Мейер. В своем микроблоге в сети Instagram она написала: «Royal Style Hack Alert! Вы когда-нибудь задумывались, почему вы никогда не видите бюстгальтеры с бретелями?! Листайте, чтобы увидеть секретный трюк, который является обязательным предметом королевского гардероба!».

Эксперт рассекретила интимные подробности идеальных образов Кейт МиддлтонКейт привыкла выглядеть роскошно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В интервью изданию The Sun Мика рассказала: «Нижнее белье и бюстгальтеры также считаются частной интимной одеждой, и для членов королевской семьи выставить интимную одежду на показ просто невозможно. Есть несколько вариантов, чтобы скрыть бретельки бюстгальтера, один из которых – это бюстгальтер, который фактически вшивается в изделие. Второй вариант – форма одежды без бретелек, которая представляет собой одну деталь, которая либо защелкивается внизу, либо имеет прикрепленные ножки. Вы можете купить их практически в любом оттенке кожи, чтобы они выглядели прозрачными и не просвечивали сквозь одежду». К слову, по слухам, Кейт Миддлтон покупает такое белье у John Lewis.

Напомним, недавно стала известна еще она тайна Кейт Миддлтон – чем увлекается супруга принца Уильяма на карантине. Оказывается, герцогиня обожает разукраски. Это занятие отлично успокаивает нервы многодетной мамы и к нему легко подключить остальных членов семьи.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Кейт Миддлтон
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