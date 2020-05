Очаровательна: Кейт Миддлтон блистает в женственном платье с растительным принтом

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня рассказала о новом проекте

Кейт Миддлтон устроила очередную виртуальную встречу. В этот раз герцогиня поговорила с Филиппом Шофилдом и Холли Уиллоуби о своем общественном проекте Hold Still, а также о своих мотивациях использовать фотографию, чтобы захватить нацию в условиях изоляции. На вопрос, как она справляется во время блокировки, герцогиня сказала Холли и Филу: «Хорошо, спасибо. Это необычно. Я уверена, что вы переживаете то же самое и сами, и ваши семьи, и другие люди... Мы снова застряли в домашнем обучении. Это действительно беспрецедентные времена. Но нет, мы в порядке, спасибо, что спросили». Кейт рассказала, что они поддерживают ежедневную связь с другими членами семьи через FaceTime.

Кейт во время эфира (фото: принтскрин instagram.com/kensingtonroyal)

Для эфира икона стиля выбрала стильный образ: шелковое платье от модного бренда Raey стоимостью около $500. Бледно-желтое, с принтом деревьев, оно в который раз продемонстрировало любовь герцогини к растительным орнаментам и природе. Дополнили образ мелкие серьги, укладка-волна и натуральный макияж.

Суть проекта герцогини в том, чтобы люди всех возрастов представили фотографии, которые лучше всего отражают настроение, надежды и страхи во время пандемии коронавируса. Для участников выделили три главные темы: Helpers and Heroes, Your New Normal, Acts of Kindness. Победители конкурса будут участвовать в цифровой выставке в этом году, а дата закрытия подачи заявок 18 июня в www.npg.org.uk. Напомним, Кейт давно славится свое страстью к фотографии, еще со времен обучения в университете. С 2015-го года знаменитая мама делает официальные портреты своих детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, чтобы отметить дни рождения и особые события.

Фрагмент разговора (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт рассказала о некоторых из самых последних фотографий своих детей, в том числе портрета принца Луи, написанного на дне рождения, который был подписан в социальных сетях «Instagram против реальности». Герцогиня пошутила: «Мне следовало также сфотографировать то, на что я была похожа! К счастью, это не было задокументировано, но я была в значительной степени похожа на Луи в конце».