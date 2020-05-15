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Експерт розсекретила інтимні подробиці ідеальних образів Кейт Міддлтон

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 18:34
Експерт розсекретила інтимні подробиці ідеальних образів Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня має свої б'юті-таємниці

Кейт Міддлтон – ікона стилю і володарка бездоганного смаку, яка змушена продумувати свій образ до дрібниць. І такі нюанси, як вибір нижньої білизни – дуже важливе питання. Справа в тому, що бретелі під сукнею можуть легко зіпсувати навіть самий вишуканий лук. І у герцогині є свій особистий лайфхак. Так, вона воліє носити корсет без бретелей. Така річ чудово підкреслює фігуру, робить силует бездоганним, а також виконує головну «підтримуючу» функцію. Ну і з безлічі відтінків можна легко підібрати колір під потрібне вбрання.

Експерт розсекретила інтимні подробиці ідеальних образів Кейт МіддлтонЕксперт розсекретила інтимні подробиці ідеальних образів Кейт МіддлтонЕксперт розсекретила інтимні подробиці ідеальних образів Кейт МіддлтонКейт Міддлтон і її секрети (фото: instagram.com/mykameier)

Цю таємницю видала експерт з королівського етикету Міка Мейер. У своєму мікроблозі в мережі Instagram вона написала: «Royal Style Hack Alert! Ви коли-небудь замислювалися, чому ви ніколи не бачите бюстгальтери з бретелями?! Гортайте, щоб побачити секретний трюк, який є обов'язковим предметом королівського гардеробу!».

Експерт розсекретила інтимні подробиці ідеальних образів Кейт МіддлтонКейт звикла виглядати розкішно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В інтерв'ю виданню The Sun Міка розповіла: «Нижню білизну і бюстгальтери також вважаються приватним інтимним одягом, і для членів королівської сім'ї виставити інтимний одяг на показ просто неможливо. Є кілька варіантів, щоб приховати бретельки бюстгальтера, один з яких – це бюстгальтер, який фактично вшивається у виріб. Другий варіант – форма одягу без бретелей, яка являє собою одну деталь, яка або замикається внизу, або має прикріплені ніжки. Ви можете купити їх практично в будь-якому відтінку шкіри, щоб вони виглядали прозорими і не просвічували крізь одяг». До речі, з чуток, Кейт Міддлтон купує таку білизну в John Lewis.

Нагадаємо, нещодавно стала відома ще вона таємниця Кейт Міддлтон – чим захоплюється дружина принца Вільяма на карантині. Виявляється, герцогиня обожнює розмальовки. Це заняття відмінно заспокоює нерви багатодітної мами і до нього легко підключити інших членів сім'ї.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України Кейт Міддлтон
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