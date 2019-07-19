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"Царица пустыни": Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 16:31
"Царица пустыни": Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Знаменитая балерина отправилась на отдых в США

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар решила набраться сил перед новым театральным сезоном, где она будет восхищать зрителей своей грациозностью. Кроме того, танцовщица вновь сядет в кресло звездного судьи в новом сезоне проекта Танцы со звездами, так что осень ей предстоит насыщенная. Сейчас же она набирается новых впечатлений и расслабляется в США.

На своей странице в Instagram Кухар поделилась эффектным фото, которое вызвало восторг ее фанатов. На живописном кадре балерина позирует в пустынном заповеднике возле Лас-Вегаса. Она выбрала для прогулки удобный, но стильный наряд - бежевые шорты и майку, а также черную ковбойскую шляпу, которая добавляет образу особой изюминки.

"Думай обо мне, моя Сахара......пью тебя и не могу напиться...... Первая остановка в Лас-Вегасе, заповедник Red Rock!" - прокомментировала Екатерина.

&quot;Царица пустыни&quot;: Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подписчики осыпали танцовщицу комплиментами, заявив, что ей очень идет подобный образ.

  • Вау, очень красиво
  • Супер! 
  • Царица пустыни)))
  • Только я жду фоток с казино в лас вегасе?
  • Мне нравится очень красиво!!! Класснючая!!! Классная!!! Крутая!!!
  • Какая же ты 
  • Вам личить образ! Гарного відпочинку 
  • Клеопатра из Украины!!
  • Старый Дикий Запад ), Катерина прекрасна в любом месте и любое время) украшает все собой!
  • Шляпа клевая конечно, но черный цвет не лучший выбор в жару)
 

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар удивила неожиданным перевоплощением в цыганку.  В таком образе балерина скоро предстанет в новом украинском сериале.

Кроме того, Екатерина Кухар не перестает удивлять кадрами с балетных постановок, так, недавно она произвела фурор в сети пластичным фото.

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Новости Украины отдыхЕкатерина Кухарбалерина
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