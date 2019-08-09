"Неймовірно спокусливо": Катерина Кухар зачарувала фото в купальнику на пляжі Малібу

Кухар також показала фото з зали, займаючись розтяжкою
Катерина Кухар продовжує відпочивати в сонячному Лос-Анджелесі, США. Українська прима-балерина полетіла в далеку країну з чоловіком ще кілька тижнів тому. І за цей час встигла відвідати кілька міст в Каліфорнії. Приміром, суддя проекту Танці з зірками також побувала в "світовій столиці" грального бізнесу - Лас-Вегас!
Тепер же Кухар вирішила присвятити час не тільки активним екскурсіям, але і розслабленому відпочинку. І ось, Катерина опублікувала парочку фото з готельного номера і пляжу.
Так, на своїй сторінці в мережі instagram Кухар показала розслаблене фото з пляжу. В кадрі балерина позує в білосніжному купальник без бретелей, який декорований золотим принтом. Балерина зібрала довге чорне волосся на маківці, притримуючи їх руками.
"Love me like you do", - грайливо підписала знімок Кухар. Що в перекладі з англійської означає: "Кохай мене так, як ти вмієш".
Також в геомітках Кухар вказала місто в окрузі Лос-Анджелес - Малібу.
Катерина Кухар в Малібу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
На іншому знімку Кухар вже позує зі свого готельного номера, на балконі, на тлі густої зелені. На прима-балерині - білосніжна білизна. Комплект коротких шортиків і майка.
"Дай мені мить, тільки для мене", - підписала фото Кухар.
Катерина Кухар відпочиває в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Шанувальники Катерини також поспішили залишити свої схвальні коментарі під її новим фото в купальнику:
Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official
До речі, а у себе в розділі сторіз Кухар показала фото з зали. З'ясувалося, що навіть під час відпустки балерина постійно тренуюєтся.
"Але розтяжку ніхто не відміняв", - так і підписала знімок Кухар.
Катерина Кухар під час розтяжки (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар зачарувала ефектним фото з Лас-Вегаса. Белерина показала стильний сафарі-образ на тлі пустельного пейзажу.
Також Кухар відверто розповіла, які чоловіки її збуджують і надихають.