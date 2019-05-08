Безумная яркость: Вера Брежнева восхитила необычным разноцветным мейкапом

Брежнева готовит новую видеоработу
Вера Брежнева произвела фурор своим новым постом. Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала несколько фото. На снимках певица позирует с необычным мейкапом. Лицо Брежневой украшено разноцветными пятнами: розовый, синий, оранжевый, белый. При этом в остальном макияж сделан в нюдовых тонах. Также волосы собраны в аккуратный пучок на макушке.
Также в своем сториз Вера Брежнева заинтриговала фанатов. Певица отметила, что необычный образ подобран не просто так. В данный момент проходят съемки ее нового клипа. При этом позже тайна была раскрыта. Брежнева и ее команда снимают яркий клип на песню "Ты мой человек".
"Жизнь вся разукрашена яркими красками... но иногда для проекта нужно разукрасить себя))" – подписала фото Брежнева.
Яркая Брежнева во время подготовки нового клипа (фото: instagram.com/ververa)
Поклонники Брежневой поспешили забросать ее восхищенными комментариями:
Яркая Брежнева во время подготовки нового клипа (фото: instagram.com/ververa)
Напомним, ранее Вера Брежнева взбудоражила сеть дерзким образом в латексном мини-платье.
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