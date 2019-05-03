Вера Брежнева взбудоражила сеть дерзким образом в латексном мини-платье

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица показала откровенный наряд из нового клипа

37-летняя Вера Брежнева может похвастаться цветущей внешностью и роскошной подтянутой фигурой и с удовольствием делится в сети эффектными фото в откровенных нарядах. Так, недавно даже фитнес-гуру Анита Луценко восхитилась формами певицы, назвав ее фигуру идеальной. На новом фото в Instagram артистка в очередной раз поразила и восхитила фанов, представ в дерзком образе.

На пикантном снимке Вера запечатлена в латексном мини-платье с оголенными плечами, которое выгодно подчеркивает ее пышный бюст. Дополняют образ высокие перчатки из того же материала. Артистка чувственно придерживает верх наряда руками и призывно смотрит в объектив.

Судя по хештегу под фото, это образ из нового клипа Брежневой на песню "Я не святая".

"Только взять себя в руки..

Я смогу если руки твои...

А ваша любимая строчка из вашей любимой песни?" - прокомментировала певица публикацию.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры засыпали любимую артистку восхищенными комплиментами.

"Вот это фигура"

"Секси"

"Красотка"

"Красотка Вера, вы чудо. Спасибо за радость, которую вы несете!"

"Шикарная девушка",

"Хороша, чертовка"

"Женщина-вамп или женщина-кошка"

"Идеальная"

Напомним, Вера Брежнева устроила горячие танцы на столе на закрытой вечеринке в Киеве.

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