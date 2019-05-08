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Божевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапом

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2019 - 20:31
Божевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапом
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва готує нову відеороботу

Віра Брежнєва викликала фурор своїм новим постом. Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала кілька фото. На знімках співачка позує з незвичайним мейкапом. Обличчя Брежнєвої прикрашене різнокольоровими плямами: рожевий, синій, помаранчевий, білий. При цьому в іншому макіяж зроблений в нюдовых тонах. Також волосся зібране в акуратний пучок на маківці.

Також у своєму сторіз Віра Брежнєва заінтригувала фанатів. Співачка зазначила, що незвичайний образ підібраний не просто так. В даний момент проходять зйомки її нового кліпу. При цьому пізніше таємниця була розкрита. Брежнєва і її команда знімають яскравий кліп на пісню "Ти моя людина".

"Життя все прикрашене яскравими фарбами... але іноді для проекту потрібно прикрасити себе))" – підписала фото Брежнєва.

Віра Брежнєва

Божевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапом

Яскрава Брежнєва під час підготовки нового кліпу (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Брежнєвої поспішили закидати її захопленими коментарями:

  • "Чиста, усвідомлена, Жінка з приголомшливою енергетикою... Гармонії і любові вам!"
  • "У вас навіть зморшки))"
  • "Віру хоч чим вимаж, вона все одно буде виглядати як богиня"
  • "Шалено яскрава, кольорова і прекрасна"
  • "Як завжди, красуня"
  • "Віра я вас обожнюю, захоплююся Вами"
  • "Так, в житті багато різних фарб"
  • "Разукрасим яскравими фарбами життя"
  • "Таких, як вона одна на мільйон, чиста і прекрасна"
  • "Шалено красива жінка!"
  • "Додала яскравості в цей похмурий день"
  • "Заінтригували з проектом"
  • "Яскраво, сонячно, як Віра! Весна весна"

Божевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапомБожевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапом

Божевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапом

Яскрава Брежнєва під час підготовки нового кліпу (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розбурхала мережу зухвалим образом в латексній міні-сукні.

Ми також писали, що Віра Брежнєва умилила грецькими канікулами, куди вона вирушила з молодшою дочкою Сарою.

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Новини України Віра Брежнєва
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