Божевільна яскравість: Віра Брежнєва захопила незвичайним різнобарвним мейкапом

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва готує нову відеороботу

Віра Брежнєва викликала фурор своїм новим постом. Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала кілька фото. На знімках співачка позує з незвичайним мейкапом. Обличчя Брежнєвої прикрашене різнокольоровими плямами: рожевий, синій, помаранчевий, білий. При цьому в іншому макіяж зроблений в нюдовых тонах. Також волосся зібране в акуратний пучок на маківці.

Також у своєму сторіз Віра Брежнєва заінтригувала фанатів. Співачка зазначила, що незвичайний образ підібраний не просто так. В даний момент проходять зйомки її нового кліпу. При цьому пізніше таємниця була розкрита. Брежнєва і її команда знімають яскравий кліп на пісню "Ти моя людина".

"Життя все прикрашене яскравими фарбами... але іноді для проекту потрібно прикрасити себе))" – підписала фото Брежнєва.

Яскрава Брежнєва під час підготовки нового кліпу (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Брежнєвої поспішили закидати її захопленими коментарями:

"Чиста, усвідомлена, Жінка з приголомшливою енергетикою... Гармонії і любові вам!"

"У вас навіть зморшки))"

"Віру хоч чим вимаж, вона все одно буде виглядати як богиня"

"Шалено яскрава, кольорова і прекрасна"

"Як завжди, красуня"

"Віра я вас обожнюю, захоплююся Вами"

"Так, в житті багато різних фарб"

"Разукрасим яскравими фарбами життя"

"Таких, як вона одна на мільйон, чиста і прекрасна"

"Шалено красива жінка!"

"Додала яскравості в цей похмурий день"

"Заінтригували з проектом"

"Яскраво, сонячно, як Віра! Весна весна"

Яскрава Брежнєва під час підготовки нового кліпу (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розбурхала мережу зухвалим образом в латексній міні-сукні.

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