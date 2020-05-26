Была безумная паника: Светлана Тарабарова рассказала о беременности во время карантина

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:29 на канале «Украина», популярная певица TARABAROVA рассказала, как протекает ее вторая беременность, почему они с мужем не рассекречивают пол будущего ребенка и определились ли с именем.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова вышла в прямой эфир с ведущими «Ранку з Україною» Марией Мельник и Григорием Германом, чтобы поделиться последними подробностями жизни. С первых секунд включения артистка призналась, что проснулась довольно рано, поэтому настроение подняла себе с помощью кофе и макияжа. А также рассказала, как протекает ее вторая беременность и почему она гораздо сложнее первой.

«Нюансы определенные есть – это трудно, когда у тебя есть маленький ребенок и ты не можешь сказать: «Иван, мама сейчас устала, мама хочет поспать». Ведь он не понимает – ему нужна мама. Но мы об этом мечтали. Мы счастливы, хотя и знаем, что будет очень трудно, но настроены позитивно», – рассказала Светлана Тарабарова в интервью «Ранку з Україною».

Кроме того, певица рассказала, что им с мужем уже известен пол будущего ребенка, однако пока они оставляют эту информацию для себя. А вот насчет имени, они с Алексеем пока не смогли определиться, ведь у каждого есть свои предпочтения.

«У нас проходят дебаты по этому поводу. Вот с Иваном у нас не было никаких вариантов – мы ждали его, мы об этом мечтали 2 года – еще до того, как я забеременела. Мы знали, что у нас будет мальчик по имени Иван. А сейчас я активно говорю, что есть одно имя, которое мне нравится, а вот муж предлагает поискать другие варианты», – призналась артистка.

Также Светлана Тарабарова отметила, что очень волновалась из-за пандемии, ведь в это время была ответственна не только за себя и свое здоровье.

«Сейчас у нас середина 5-го месяца, но я такая большая, потому что это второй ребенок. Рожать буду в сентябре, – отметила Светлана Тарабарова в эфире канала «Украина», – Из-за карантина было очень страшно в первый период. Потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за организм. Была безумная паника – как лечатся беременные – так, на всякий случай. И потом я узнала, что беременные плюс-минус легко переносят. Но я полностью придерживалась карантина, мы очень боялись и почти никого не пускали домой. Сейчас уже немножко отпустило нас всех».

Поэтому даже на консультации артистка ездила только по назначению и потребности.

«Были плановые консультации. А в роддом, в котором я стою на учете, ездила только при необходимости. Там было все очень строго, туда не пускают даже мужей. То есть я одна в маске, все врачи в масках. Поэтому Алексей даже на последних двух УЗИ не присутствовал», – поделилась Тарабарова.