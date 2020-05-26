Була шалена паніка: Світлана Тарабарова розповіла про вагітність під час карантину

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:29 на каналі «Україна», популярна співачка TARABAROVA розповіла, як протікає її друга вагітність, чому вони з чоловіком не розсекречують стать майбутньої дитини і чи визначилися з ім’ям.

Відома українська співачка Світлана Тарабарова вийшла у прямий ефір з ведучими «Ранку з Україною» Марією Мельник і Григорієм Германом, щоб поділитися останніми подробицями життя. З перших секунд включення артистка зізналася, що прокинулася досить рано, тому настрій підняла собі за допомогою кави та макіяжу. А також розповіла, як протікає її друга вагітність і чому вона набагато складніша, ніж перша.

«Нюанси певні є – це важко, коли в тебе є маленька дитина і ти не можеш сказати: «Іван, мама зараз втомилася, мама хоче поспати». Адже він не розуміє – йому потрібна мама. Але ми про це мріяли. Ми щасливі, хоча і знаємо, що буде дуже важко, але налаштовані позитивно», – розповіла Світлана Тарабарова в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Крім того, співачка розповіла, що їм з чоловіком вже відома стать майбутньої дитини, проте поки вони залишають цю інформацію для себе. А от щодо імені, вони з Олексієм поки не змогли визначитися, адже у кожного є свої вподобання.

«У нас проходять дебати з цього приводу. Ось з Іваном у нас не було жодних варіантів – ми чекали на нього, ми про це мріяли 2 роки – ще до того, як я завагітніла. Ми знали, що в нас буде хлопчик на ім’я Іван. А зараз я активно кажу, що є одне ім’я, яке мені подобається, а от чоловік пропонує пошукати інші варіанти», – зізналася артистка.

Також Світлана Тарабарова зазначила, що дуже хвилювалася через пандемію, адже в цей час була відповідальна не лише за себе та стан свого здоров’я.

«Зараз у нас серединка 5-го місяця, але я така велика, тому що це друга дитина. Народжувати буду в вересні, – зазначила Світлана Тарабарова в ефірі каналу «Україна», – Через карантин було дуже страшно в перший період. Тому що ти відповідаєш не тільки за себе, а і за організм. Була шалена паніка – як лікуються вагітні – так, про всяк випадок. І потім я дізналася, що вагітні плюс-мінус легко переносять. Але я повністю дотримувалась карантину, ми дуже боялися і майже нікого не пускали додому. Зараз вже трошки попустило нас усіх».

Тому навіть на консультації артистка їздила лише за призначенням і потребою.

«Були планові консультації. А у пологовий будинок, у якому я стою на обліку, їздила тільки за потреби. Там було все дуже суворо, туди не пускають навіть чоловіків. Тобто я одна в масці, всі лікарі в масках. Тому Олексій навіть на останніх двох УЗД не був присутнім», – поділилася Тарабарова.