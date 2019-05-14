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"Без Настюхи не те фото": Потап похвастался релаксом и "гаражным настроением"

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.05.2019 - 14:56
"Без Настюхи не те фото": Потап похвастался релаксом и "гаражным настроением"
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

У рэпера в этот день особенное настроение

Потап и Настя Каменских вновь не сходят с "первых полос". Слухи о предстоящей свадьбе пары распространяются с огромной скоростью и обрастают новыми деталями. Напомним, что в СМИ активно обсуждают новость о том, что Потап и Настя собираются официально расписаться 23 мая. При этом на такую новость уже успела отреагировали пресс-служба Каменских. Но самое интересное, что журналисты не получили ни подтверждения, ни опровержения информации.

И если Каменских хоть как-то прокомментировала слухи, то вот Потап пока что молчит. Зато продолжает радовать поклонников различными обновлениями. Недавно, украинский продюсер и рэпер похвастался расслабленным фото. При этом Потап, как всегда, был немногословен и свой новый пост сопроводил всего двумя хештегами: #garage #mood – что дословно переводится как "гаражное настроение".

На опубликованных снимках Потап лежит на диванчике, судя по всему в каком-то кафе. На нем стильная кепка с дерзкими принтами – любимый аксессуар рэпера. А также видим обычную черную футболку с надписью "Нирвана".

Потап

Потап

Стильный Потап поделился "гаражным настроением" (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники Потапа также не смогли пройти мимо нового снимка своего любимчика, оставив множество достаточно разных комментариев. Конечно же, не обошлось без намеков на "предстоящую свадьбу".

  • "Без Настюхи, не те фото. Сьогодні 14.05.19р., отже скоро..."
  • "Счастливый в скором времени папочка"
  • "Вы самый лучший репер, я вас обожаю"
  • "Батя отдыхай и про хип-хоп не забывай. Мазгии))"
  • "Молодык, молодец, молоток"
  • "У моего сына была такая футболка"
  • "Клевый чувак!"

Отметим, что в СМИ тем временем появились новые детали "свадьбы Потапа и Насти". Так, сообщается, что свидетельницей на свадьбе выступит Ирина Горовая – бывшая супруга Потапа. Также сразу после свадьбы молодожены отправятся на отдых – до начала июня. Более того, даже зачастившие в последнее время тренировки Потапа и Насти – это также активная подготовка к торжеству. Вот почему пара так значительно похудела.

Похудевший Потап

Похудевший Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что 8 мая Потап отпраздновал свой день рождения – рэперу исполнилось 38 лет. И кстати, даже этот праздник Потап встретил в спортивном зале – с установления личного спортивного рекорда. Этот момент на видео поспешила снять Настя Каменских.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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