"Без Настюхи не те фото": Потап похвастался релаксом и "гаражным настроением"

У рэпера в этот день особенное настроение
Потап и Настя Каменских вновь не сходят с "первых полос". Слухи о предстоящей свадьбе пары распространяются с огромной скоростью и обрастают новыми деталями. Напомним, что в СМИ активно обсуждают новость о том, что Потап и Настя собираются официально расписаться 23 мая. При этом на такую новость уже успела отреагировали пресс-служба Каменских. Но самое интересное, что журналисты не получили ни подтверждения, ни опровержения информации.
И если Каменских хоть как-то прокомментировала слухи, то вот Потап пока что молчит. Зато продолжает радовать поклонников различными обновлениями. Недавно, украинский продюсер и рэпер похвастался расслабленным фото. При этом Потап, как всегда, был немногословен и свой новый пост сопроводил всего двумя хештегами: #garage #mood – что дословно переводится как "гаражное настроение".
На опубликованных снимках Потап лежит на диванчике, судя по всему в каком-то кафе. На нем стильная кепка с дерзкими принтами – любимый аксессуар рэпера. А также видим обычную черную футболку с надписью "Нирвана".
Стильный Потап поделился "гаражным настроением" (фото: instagram.com/realpotap)
Поклонники Потапа также не смогли пройти мимо нового снимка своего любимчика, оставив множество достаточно разных комментариев. Конечно же, не обошлось без намеков на "предстоящую свадьбу".
Отметим, что в СМИ тем временем появились новые детали "свадьбы Потапа и Насти". Так, сообщается, что свидетельницей на свадьбе выступит Ирина Горовая – бывшая супруга Потапа. Также сразу после свадьбы молодожены отправятся на отдых – до начала июня. Более того, даже зачастившие в последнее время тренировки Потапа и Насти – это также активная подготовка к торжеству. Вот почему пара так значительно похудела.
Похудевший Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Напомним, что 8 мая Потап отпраздновал свой день рождения – рэперу исполнилось 38 лет. И кстати, даже этот праздник Потап встретил в спортивном зале – с установления личного спортивного рекорда. Этот момент на видео поспешила снять Настя Каменских.