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Бесценные моменты: Лилия Ребрик растрогала сеть фото с дочками-красавицами

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.05.2019 - 17:22
Бесценные моменты: Лилия Ребрик растрогала сеть фото с дочками-красавицами
Лилии Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая отправилась на прогулку с любимыми девочками

Популярная телеведущая Лилия Ребрик ценит моменты в кругу семьи и считает их на вес золота! Звезда восхищает своих поклонников уникальным умением совмещать работу, домашние хлопоты, одновременно поддерживать романтику в отношениях с мужем и уделять максимум внимания своим любимым доченькам – Диане и малышке Полине. Выходной теледива решила сделать семейным днем и отправилась на прогулку со своими девочками, воспользовавшись отличной погодой и практически летним теплом.

Лилия надела джинсовую куртку и черный комбинезон, дополнив стильный стрит-стайл лук удобными кроссовками и золотистой небольшой сумочкой через плечо. Детки были маме под стать: маленькая Полина -  в джинсовой жилетки и джинсах, а модница Диана – серебристой куртке и нежно-розовом платье.

"Хто кого вигулює! У мами вихідний.  А ви чим займаєтеся сьогодні? Гарної неділі!" - поинтересовалась она у подписчиков.

Бесценные моменты: Лилия Ребрик растрогала сеть фото с дочками-красавицами

Лилии Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Семейный фотосет на лоне природы в стороне поклонникков Лилии - они присоединились к активному обсуждению снимков и охотно делились планами на выходной.

 

Лилии Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Гарно відпочити! Цікавий ракурс на першому фото, я не зрозуміла, хто у повітрі, а хто - ні", "Фото вдалося!", "Так швидко чужі дітки ростуть", "Красотульки", "Для мами такі моменти на вагу золота! От і "відривається"! Красуні!", "Лиличка, Полинка такая самостоятельная как для одного годика и смышленная малышка!"  - отмечали внимательные фоловеры.

Ранее Лилия Ребрик похвасталась завидной растяжкой и гибкостью на веселом фото.

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила эффектным образом в синем длинном платье.

Кстати,  Лилия Ребрик впечатлила луком в элегантном прозрачном наряде, и похвасталась наградой "Мама года".

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