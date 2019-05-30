Бесценные эмоции: Настя Каменских растрогала сеть до слез поцелуем с Потапом

Потап и Настя Каменских не могут нарадоваться своему счастьем – пара проводит медовый месяц в турецкой Анталии и дает полную волю чувствам, ведь им больше не нужно скрывать свои отношения и прятаться. 23 мая пара расписала и артисты официально стали мужем и женой. По этому поводу они устроили пышное торжество, которое затянулось на целых два дня. На курорт молодожены летели на частном самолете (одна из подруг певицы, которая также оказалась на борту, проговорилась о том, что авиалайнер жених подарил невесте, но так ли это – неизвестно). Даже на отдыхе Потап и Настя не перестают делиться снимками из свадебного альбома, которые радуют их фанов. Аристка решила показать в Instagram интимный момент поцелуя со своим возлюбленным и поблагодарить подписчиков за их поздравления и пожелания.

На черно-белом свадебном фото Настя позирует в платье по фигуре и кроссовках (невеста переодевалась, и в конце вечера сняла роскошный наряд, сменив его на более демократичный).

Она прильнула к Потапу и застыла в поцелуе с ним, правда, приедусмотрительно прикрыла лица руками.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах. Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с Потапом хотели сохранить только для нас двоих. Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь. Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества", - обратилась певица к фанам.

Она также поделилась своим определением любви и порассуждала об этом вечном и великом чувстве.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Любовь — это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью... Взгляд, которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становится неотъемлемой частичкой вашей вселенной", - подчеркнула она.

Поклонники были растроганы до слез откровениями артистки. Они заверили, что безумно рады за молодоженов и желают им только счастья и вечной любви.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Вы лучшая пара", "Такі чуттєві слова щасливої та закоханої жінки", "Ви суперові, давно було зрозуміло, що ви закохані!", "Вы потрясающие!", "У вас так все красиво и трогательно! Побольше бы таких счастливых пар, счастья вам и любви вечной!", "Вы прекрасные! Пара вызывает улыбку и радость за вас! Бесконечной любви вам и долголетия! И прекрасного продолжения в ваших детях!" - писали комментаторы.

Ранее Потап и Настя растрогали сеть романичными фото, сделанными на пирсе на фоне заходящего солнца.