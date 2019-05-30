Безцінні емоції: Настя Каменських зворушила мережу до сліз поцілунком з Потапом

Потап і Настя Каменських не можуть натішитися своїм щастям – пара проводить медовий місяць в турецькій Анталії і дає повну волю почуттям, адже їм більше не потрібно приховувати свої стосунки. 23 травня пара розписала і артисти офиційно стали чоловіком і дружиною. З цього приводу вони влаштували пишне торжество, яке затягнулося на цілих два дні. На курорт молодята летіли на приватному літаку (одна з подруг співачки, яка також опинилася на борту, обмовилася про те, що авіалайнер наречений подарував нареченій, але чи це так – невідомо). Навіть на відпочинку Потап і Настя не перестають ділитися знімками з весільного альбому, які радують їх фанів. Аристка вирішила показати в Instagram інтимний момент поцілунку зі своїм коханим і подякувати підписникам за їх поздоровлення та побажання.

На чорно-білому весільному фото Настя позує в сукні по фігурі і кросівках (наречена переодяглася, і в кінці вечора зняла розкішне вбрання, змінивши його на більш демократичний).

Вона пригорнулася до Потапа і застигла в поцілунку з ним, правда, попередньо прикрила обличчя руками.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Дорогі, дякую вам за привітання! За теплі слова і за те, що ви поділяєте наше щастя. Я дуже вас люблю і ділюся з вами своїм кожним днем у соціальних мережах, у своїх влогах. Я рада розповідати вам про всі важливв моменти і досягнення мого життя. Але ось найпотаємніше ми з Потапом хотіли зберегти тільки для нас двох. Ми вдячні, що ви розумієте, наскільки нам важливо було оберігати нашу любов. Ми любимо вас нескінченно і саме тому, коли прийшов час, ми вирішили розповісти вам про найважливіше почуття за допомогою музики і нашої творчості", - звернулася співачка до фанів.

Вона також поділилася своїм визначенням коханню і поміркувала про це вічне і велике почуття.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Кохання — це велике і величне почуття. Це безцінні емоції. Я щиро бажаю вам знайти людину, в очах якої ви будете бачити цілий світ, який наповнений любов'ю... Погляд, якої змушує ваше серце битися швидше. Людину, з якою хочеться бути кожну хвилину, тримати її за руку і відчувати неймовірне щастя. Тонути в її обіймах. Людину, яка наповнює вас, доповнює і стає невід'ємною частинкою вашого всесвіту", - підкреслила вона.

Шанувальники були зворушені до сліз одкровеннями артистки. Вони запевнили, що безмежно раді за молодят і бажають їм тільки щастя і вічної любові.

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Ви найкраща пара", "Такі чуттєві слова щасливої та закоханої жінки", "Ви суперові, давно було зрозуміло, що ви закохані!", "Ви чудові!", "У вас так все гарно і зворушливо! Побільше б таких щасливих пар, щастя вам і любові вічної!", "Ви прекрасні! Пара викликає посмішку і радість за вас! Безмежної любові вам і довголіття! І прекрасного продовження у ваших дітях!" - писали коментатори

Раніше Потап і Настя зворушили мережу романичными фото, зробленими на пірсі на фоні сонця, що сідає за горизонт.