"Бесконечные ноги": Тодоренко вызвала обсуждение в сети из-за неудачного фото

Знаменитая украиская телеведущая Регина Тодоренко проводит время на Бали и радует поклонников в Instagram живописными фото с отдыха. Но один из ее последних снимков вызвал бурное обсуждение в сети.

В свой микроблог экс-ведущая шоу "Орел и Решка" выложила кадр, на котором она позирует в соблазнительном купальнике возле пальмы. Снимок был сделан на одном из местных пляжей.

Регина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Однако данное фото показалось фолловерам звезды нереалистичным и через чур "зафотошопленным". Они тут же разгромили его в сети:

Отрежь фотографу яичко за такой убогий ракурс.

Голова размером с ляжку.

А ноги длиннее её роста. Прям мутант какой то.

Ну и угол у фотографа.

Бесконечные ноги...

Блииин, насколько Регина всегда красотка, но фотография мега-неудачная по всем параметрам.

Почему такая длинная ступня, как у инопланетян?

Ну у тебя ласты...

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко сверкнула аппетитным "орешком" на новогодней открытке.