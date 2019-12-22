"Бесконечные ноги": Тодоренко вызвала обсуждение в сети из-за неудачного фото

Звезда удивила поклонников неудачным фото с Бали
Знаменитая украиская телеведущая Регина Тодоренко проводит время на Бали и радует поклонников в Instagram живописными фото с отдыха. Но один из ее последних снимков вызвал бурное обсуждение в сети.
В свой микроблог экс-ведущая шоу "Орел и Решка" выложила кадр, на котором она позирует в соблазнительном купальнике возле пальмы. Снимок был сделан на одном из местных пляжей.
Однако данное фото показалось фолловерам звезды нереалистичным и через чур "зафотошопленным". Они тут же разгромили его в сети:
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот: instagram.com/reginatodorenko
Напомним, ранее Регина Тодоренко сверкнула аппетитным "орешком" на новогодней открытке.