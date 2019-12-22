ru
ua

"Бесконечные ноги": Тодоренко вызвала обсуждение в сети из-за неудачного фото

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Звезда удивила поклонников неудачным фото с Бали

Знаменитая украиская телеведущая Регина Тодоренко проводит время на Бали и радует поклонников в Instagram живописными фото с отдыха. Но один из ее последних снимков вызвал бурное обсуждение в сети.

В свой микроблог экс-ведущая шоу "Орел и Решка" выложила кадр, на котором она позирует в соблазнительном купальнике возле пальмы. Снимок был сделан на одном из местных пляжей.

Регина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Однако данное фото показалось фолловерам звезды нереалистичным и через чур "зафотошопленным". Они тут же разгромили его в сети:

  • Отрежь фотографу яичко за такой убогий ракурс.
  • Голова размером с ляжку.
  • А ноги длиннее её роста. Прям мутант какой то.
  • Ну и угол у фотографа.
  • Бесконечные ноги...
  • Блииин, насколько Регина всегда красотка, но фотография мега-неудачная по всем параметрам.
  • Почему такая длинная ступня, как у инопланетян?
  • Ну у тебя ласты...

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко сверкнула аппетитным "орешком" на новогодней открытке.

Александр Усик и Евгений Кошевой будут бороться за сердце Елены Кравец в новогоднюю ночь Fruits & Nuts: в чем особенность главной шоколадной линейки 2019 года
Читать все новости