"Нескінченні ноги": Тодоренко викликала обговорення в мережі через невдале фото

Зірка здивувала шанувальників невдалим фото з Балі
Знаменита українська телеведуча Регіна Тодоренко проводить час на Балі і радує шанувальників в Instagram мальовничими фото з відпочинку. Але один з її останніх знімків викликав бурхливе обговорення в мережі.
У свій мікроблог екс-ведуча шоу "Орел і Решка" виклала кадр, на якому вона позує в спокусливому купальнику біля пальми. Знімок був зроблений на одному з місцевих пляжів.
Однак дане фото здалося фоловерам зірки нереалістичним і дуже "зафотошопленим". Вони тут же розгромили його в мережі:
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Скріншот: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко блиснула апетитним "горішком" на новорічній листівці.