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Бесконечная любовь: Настя Каменских растрогала свадебным фото с Потапом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.05.2019 - 09:45
Бесконечная любовь: Настя Каменских растрогала свадебным фото с Потапом
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась сокровенным кадром с торжества

В четверг, 23 мая, продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских официально стали мужем и женой. Артисты долго держали свой роман в секрете, хоть поклонники уже догадались: они пара. Потап в день росписи официально сделал трогательное признание невесте – он представил клип на песню "Константа", где рассказал всю правду о своих чувствах к Насте. Певица не тянула с ответом и заявила, что она счастлива, влюблена и любима. Молодожены отправились в загородный ресторан под Киевом, где состоялась торжественная церемония бракосочетания. Настя решила не таить ничего от фанов и сначала показала трогательные фото подготовки к свадьбе, а затем и душевный кадр, на котором Потап произносит свадебную клятву взволнованной невесте.

Молодожены стоят у оригинально украшенной арки. Настя красуется в длинном свадебном платье по фигуре, а ее лицо накрыто вуалью от фаты, в руках она держит небольшой милый свадебный букетик. Потап же выбрал для церемонии кремовый костюм. Он говорит в микрофон слова нежности и любви для своего "бриллианта" (слоганом свадьбы стало выражение "бриллиант и медведь", как тепло называют друг друга влюбленные).

"Бесконечная любовь", - оставила певица подпись на английском, поставив смайл в виде сердца.

Бесконечная любовь: Настя Каменских растрогала свадебным фото с Потапом

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же ринулись поздравлять молодую семью и оставили немало теплых слов и пожеланий молодоженам.

"Дуже щирі та зворушливі. Кохання вам нескінченого та константи вічної. Дуже красиві. Арка неймовірна", "Вы прекрасны! Смотрела на вашу свадьбу в новостях и плакала, так радостно за вас. Долгих лет счастья вам!", "Мы так долго этого ждали, что очень рады за Вас!", "Видно как сильно вы любите друг друга, так будьте счастливы!", "Какие же вы крутые! Ждали этого всей страной", "А я всегда в глубине души понимала, что они поженятся! Они созданы друг для друга!" - писали растроганные поклонники под фото.

Кстати, на свадьбу Потапа и Насти прибыло немало звездных гостей: Оля Полякова, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Алексей Завгородний "Позитив" с женой, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев, Тина Кароль с пиар-менеджером Павлом Орловым, а ее сын даже записал оригинальное поздравление для молодоженов.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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