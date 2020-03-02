Беременная Вера Кекелия и Роман Дуда уже подготовили колыбельную для малыша (видео)

Вера уточнила, что такую песню Рома сочинил ей, когда она не могла уснуть
Певица и участница «Женского Квартала» Вера Кекелия и ее супруг Роман Дуда (DUDA), которые ожидают первенца, поделились трогательным домашним видео. Напомним, что буквально неделю назад Кекелия восхитила поклонников прекрасной новостью — певица беременна первенцем. Тогда Вера опубликовала серию нежных фото, позируя оголенной с округлившийся животиком. Актриса подчеркнула, что Дуда был невероятно счастлив, узнав о беременности супруги. Пара подготовила поклонникам новый романтичный подарок.
Короткий и очень нежный ролик пара опубликовала на своих страницах в соцсетях. На нем Вера позирует в легком белом платье, которое подчеркивает уже округлившийся животик, а Роман исполняет колыбельную под гитару. Как признался артист, эту песню он написал специально для своего будущего ребенка.
«Моя самая любимая Колыбельная. В те ночи, когда я не могла уснуть, Рома напевал мне ее», - подписала пост Вера Кекелия.
А вот Роман Дуда процитировал строчки из самой песни и написал на своей страничке в Instagram:
«Я пою колыбельную. Быть может, уснуть поможет».
Видео: instagram.com/kekeliavera
Фолловеры Веры поспешили оставить восторженные комментарии под новым постом своей любимицы:
Скриншот комментариев: instagram.com/kekeliavera
Сейчас Вера Кекелия находится на седьмом месяце беременности, но пара продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. В одном из интервью Вера и Роман признались, что планируют партнерские роды. Сейчас они посещают специальные курсы для этого. Пол будущего ребенка артисты пока держит в тайне.