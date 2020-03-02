Беременная Вера Кекелия и Роман Дуда уже подготовили колыбельную для малыша (видео)

Певица и участница «Женского Квартала» Вера Кекелия и ее супруг Роман Дуда (DUDA), которые ожидают первенца, поделились трогательным домашним видео. Напомним, что буквально неделю назад Кекелия восхитила поклонников прекрасной новостью — певица беременна первенцем. Тогда Вера опубликовала серию нежных фото, позируя оголенной с округлившийся животиком. Актриса подчеркнула, что Дуда был невероятно счастлив, узнав о беременности супруги. Пара подготовила поклонникам новый романтичный подарок.

Короткий и очень нежный ролик пара опубликовала на своих страницах в соцсетях. На нем Вера позирует в легком белом платье, которое подчеркивает уже округлившийся животик, а Роман исполняет колыбельную под гитару. Как признался артист, эту песню он написал специально для своего будущего ребенка.

«Моя самая любимая Колыбельная. В те ночи, когда я не могла уснуть, Рома напевал мне ее», - подписала пост Вера Кекелия.

А вот Роман Дуда процитировал строчки из самой песни и написал на своей страничке в Instagram:

«Я пою колыбельную. Быть может, уснуть поможет».

Видео: instagram.com/kekeliavera

Фолловеры Веры поспешили оставить восторженные комментарии под новым постом своей любимицы:

«Невероятно нежно и красиво»

«Як зворушливо і ніжно! Хай щастить!»

«Господи! Как же это невероятно трогательно... Спасибо!»

«Ви неймовірно красива пара! КРУТО!»

«Ооооо не вимикайтесь! Заряд позитиву на день від вас»

«А які колискові будуть коли на світ з'явиться частинка вас!»

Скриншот комментариев: instagram.com/kekeliavera

Сейчас Вера Кекелия находится на седьмом месяце беременности, но пара продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. В одном из интервью Вера и Роман признались, что планируют партнерские роды. Сейчас они посещают специальные курсы для этого. Пол будущего ребенка артисты пока держит в тайне.