Вагітна Віра Кекелія і Роман Дуда вже підготували колискову для малюка (відео)

Віра уточнила, що таку пісню Рома написав їй, коли вона не могла заснути
Співачка і учасниця «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія і її чоловік Роман Дуда (DUDA), які очікують первістка, поділилися зворушливим домашнім відео. Нагадаємо, що буквально тиждень тому Кекелія захопила шанувальників прекрасною новиною — співачка вагітна первістком. Тоді Віра опублікувала серію ніжних фото, позуючи оголеною з кругленький животик. Актриса підкреслила, що Дуда був неймовірно щасливий, дізнавшись про вагітність дружини. Пара підготувала шанувальникам новий романтичний подарунок.
Короткий і дуже ніжний ролик пара опублікувала на своїх сторінках в соцмережах. На ньому Віра позує в легкому білому платті, яке підкреслює вже кругленький животик, а Роман виконує колискову під гітару. Як зізнався артист, цю пісню він написав спеціально для своєї майбутньої дитини.
«Моя улюблена Колискова. В ті ночі, коли я не могла заснути, Рома наспівував мені її», - підписала пост Віра Кекелія.
А ось Роман Дуда процитував рядки з пісні і написав на своїй сторінці в Instagram:
«Я співаю колискову. Бути може, допоможе заснути».
Відео: instagram.com/kekeliavera
Фолловери Віри поспішили залишити захоплені коментарі під новим постом своєї улюблениці:
Скріншот коментарів: instagram.com/kekeliavera
Зараз Віра Кекелія знаходиться на сьомому місяці вагітності, але пара продовжує активно працювати і відвідувати світські заходи. В одному з інтерв'ю Віра і Роман зізналися, що планують партнерські пологи. Зараз вони відвідують спеціальні курси для цього. Стать майбутньої дитини артисти поки тримає в таємниці.