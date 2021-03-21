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Беременная Даша Квиткова срочно легла в больницу: не роды

Автор: Анна Киселева

Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая ждет от него ребенка, попала в больницу с серьезными болями в спине. Девушку положили на стационар для лечения. Ожидается, что в больнице она проведет несколько дней. При этом знаменитость уверяет, что опасности для малыша никакой нет.

О причинах болей, а также о своей жизни в палате частной клиники девушка рассказала в Instagram-stories.

Знаменитость поделилась сообщением о том, что ее сильно тревожили боли в спине. Именно тогда она и решила обратиться к специалисту. По словам будущей мамы, после посещения врача у нее обнаружили почечную колику.

Даша Квиткова попала в больницу (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

На фоне острых болей и беременности девушка будет проходить лечение в стационаре. Со своими поклонниками девушка уже поделилась видеообзором палаты и рассказала, что несмотря на самочувствие старается не унывать.

"Сразу скажу, что малыш чувствует себя прекрасно, ему никакой угрозы нет", - написала Квиткова в одной из stories.

Даша Квиткова попала в больницу (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

В помещении, где Даша будет проживать во время лечения, находится две комнаты с двумя плазмами и ванная с душевой кабиной.

Напомним, что ранее супруга Никиты Добрынина показала заметно округлившийся животик в пикантном боди. Девушка опубликовала эффектные черно-белые кадры.

До этого Даша Квиткова ответила хейтерам по поводу своей беременности - пользователи сети обвинили девушку, что она стремится выглядеть "беременнее", чем есть на самом деле.

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Новости Украины Никита ДобрынинДаша Квиткова
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