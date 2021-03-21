Беременная Даша Квиткова срочно легла в больницу: не роды

Знаменитость поделилась сообщением о том, что ее сильно тревожили боли в спине. Именно тогда она и решила обратиться к специалисту. По словам будущей мамы, после посещения врача у нее обнаружили почечную колику.

Даша Квиткова попала в больницу (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

На фоне острых болей и беременности девушка будет проходить лечение в стационаре. Со своими поклонниками девушка уже поделилась видеообзором палаты и рассказала, что несмотря на самочувствие старается не унывать.

"Сразу скажу, что малыш чувствует себя прекрасно, ему никакой угрозы нет", - написала Квиткова в одной из stories.

Даша Квиткова попала в больницу (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

В помещении, где Даша будет проживать во время лечения, находится две комнаты с двумя плазмами и ванная с душевой кабиной.